Detalii cutremurătoare despre ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a. Care ar fi fost adevărata cauză a morții: „Era aproape oarbă”

În urmă cu doi ani, pe 8 septembrie 2022 întreaga lume își lua la revedere de la cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Regina Elisabeta a II-a, la vârsta de 96 de ani, înceta din viață, încheindu-se astfel o eră fără precedent din istoria modernă a acestui stat european. Dar, în ultima vreme au început să apară tot mai multe detalii cutremurătoare despre ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a, inclusiv care ar fi fost adevărata cauză a morții suveranei.

Pe 2 iunie 2022, cu doar trei luni înainte de decesul suveranei, se împlineau 69 de ani de la urcarea pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii a celei ce avea să fie cunoscută de o lume întreagă sub numele deRegina Elisabeta a II-a.

Pe 2 iulie 1953, după moartea tatălui său, Regele George al VI-lea, la doar 57 de ani, Casa Regală avea să se schimbe. Astfel că, tânăra de doar 27 de ani renunța la tot ceea ce însemna viața ei de până atunci, și accepta cel mai important rol din viața ei, cea de regină.

De la acel moment și până în ziua în care avea să plece într-o altă lume, Regina Elisabeta a devenit un simbol al unei monarhii ce începea cu regele Athelstan unchiul acesteia, între anii 925 și 939 d.Hr.

Dar istoria a consemnat că regretata suverană a fost cea care a avut cea mai lungă domnie din toată familia regală de Wessex.

Au început să apară tot mai multe detalii cutremurătoare despre ultimele luni de viață

La aproape un an de la disapriția regretatei suverane, prin intermediul unor apropiați ai Palatului Buckingham, au început să apară tot mai multe detalii cutremurătoare despre ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a, inclusiv care ar fi fost adevărata cauză a morții suveranei.

Conform presei britanice, printre cei care s-au aflat la căpătâiul reginei se afla și Sir Edward Young, secretarul privat al reginei și cel mai înalt membru al personalului acesteia.

Acesta a fost prezent la Castelul Balmoral din Scoția atunci când Majestatea Sa Regina Elisabeta s-a stins din viață pe 8 septembrie 2022. Ulterior, Sir Edward Young și-a împărtășit relatările într-o nouă biografie intitulată „Charles III: New King, New Court. The Inside Story”.

Potrivit lui Young, moartea reginei a fost senină și fără durere, acesta menționând în caretea sa:

„În somn. A dispărut. Bătrânețe. Nu ar fi fost conștientă de nimic. Fără durere”.

Regina a lăsat două scrisori sigilate

În ultimele ei ore, Regina Elisabeta a fost vizitată de fiul ei, Regele Charles al III-lea, și de Regina Camilla, precum și de fiica ei, Prințesa Anne, și de Angela Kelly. Reverendul Kenneth MacKenzie a petrecut, de asemenea, timp cu ea, citind din Biblie, mai povestește Edward Young.

Memoriile, scrise de documentaristul regal Robert Hardman, aruncă lumină asupra devotamentului Reginei Elisabeta față de datorie până la sfârșit. Acesta dezvăluie faptul că, la câteva momente după moartea sa, un lacheu a adus o cutie roșie închisă cu documente găsite pe patul de moarte.

Cutia conținea două scrisori sigilate, una către viitorul rege și cealaltă către Sir Edward însuși. De asemenea, în cutie erau incluși candidații aleși de ea pentru Ordinul de Merit pentru „servicii excepțional de meritorii” în cadrul Commonwealth-ului.

Detalii cutremurătoare despre cauza morții Reginei Elisabeta a II-a

Un alt documentarist regal, Robert Jobson, biograf al familiei Windsor și al Dianei, relatază și despre adevarata cauză a morții suveranei.

Acesta precizează că fusese diagnosticată și cu un cancer, ceea ce ar fi dus și la orbirea parțială a suveranei din ultima perioadă a vieții. Aceste informații apar într-un nou volum biografic, de data asta al Prinețesei de Wales, Kate Middleton.

„Mielom multiplu (n.r. cancer) care o lăsase într-o situație disperată, au făcut ca Majestatea Sa să nu mai aibă forță. Abia vedea și îi lipsea forța.”, scrie Robert Jobson în cartea biografică.

în cartea care va apare la 1 august a.c., denumită „Catherine, The Princess of Wales”, Robert Jobson face dezvăluiri uluitoare despre ultimele zile din viața suveranei, aducând în discuție și acest diagnostic, precum și ideea că, de fapt, boala de care suferea i-ar fi grăbit sfârșitul.