Descoperirea șocantă a Anamariei Ferentz despre durerile ei de cap. Atenție, să nu pățiți la fel

Chiar dacă s-a mutat de mulți ani din România, nu ai cum să o uiți pe Anamaria Ferentz. Fosta solistă de la trupa Demmo arată impecabil la 45 de ani, iar fanii se întreabă care este secretul siluetei sale de adolescentă și a tenului fin ca de asiatică. Ce descoperire a făcut artista care a marcat-o pe viață. Cum să scapi de durerile de cap în câteva zile.

Doamnelor și domnișoarelor, Anamaria Ferentz tocmai a descoperit metoda perfectă pentru a scăpa de durerile insuportabile de cap, care vă împiedică să vă concentrați la serviciu, la școală sau în timpul liber. Fosta solistă de la trupa Demmo a spus adio migrenelor după ce a încercat această dietă, care o ajută să arate senzațional la 45 de ani, vârstă pe care și-o ascunde cu grație și eleganță.

Anamaria Ferentz este una dintre cele mai populare vedete din România, cântăreața făcea furori în anii 2000 când cânta în trupa Demmo. Astăzi, la 45 de ani, frumoasa artistă arată impecabil, iar fanii sunt curioși dacă Ferentz o fi descoperit secretul tinereții veșnice. Nu este niciun secret, spune ea, doar că mereu a avut grijă la alimentație, a făcut sport și a adoptat un stil de viață sănătos. De exemplu, de câțiva ani Anamaria Ferentz a devenit vegetariană, renunțând complet la carne, iar acum a descoperit trucul care a scăpat-o de durerile de cap: nu mai consumă deloc zahăr.

„După 33 de zile de nemâncat zahăr mi-am dat seama de la ce erau durerile mele de cap! De la zahăr și cacao. Sunt alergică la amândouă. Cum am terminat cele 33 de zile fără zahăr, cum am mâncat dulce și m-a durut capul rău de tot timp de 3 zile. Deci trebuie să renunț definitiv la zahăr decât să am asemenea dureri”, a declarat Anamaria Ferentz pentru click.ro .

Disciplină, ambiție și voință sunt cele trei cuvinte care o motivează pe Anamaria Ferentz pentru a avea un trup de adolescentă la frumoasa vârstă de 45 de ani. Și când spunem trup de adolescentă nu exagerăm cu nimic, deoarece cântăreața are același număr de kilograme ca acum 30 de ani când era în liceu. Care este dieta-minune pe care fosta solistă de la Demmo o respectă cu sfințenie:

„Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc este să mă hidratez, asta fac de ani de zile. Beau un pahar de apă cu lămâie proaspăt stoarsă. Este bună pentru alcalinizarea corpului. Apoi, până la micul dejun, beau un ceai verde și multă apă. Peste zi am tot băut apă simplă sau cu castraveți și mentă (fac aproape în fiecare zi într-un recipient din sticlă). Alternez cu apă cu felii de portocală. La cină am mâncat o combinație mediteraneană pe care o cumpăr din când în când: sarmale fără carne, salată de bulgur și salată de linte.

În prima zi a experimentului fără zahăr, micul dejun a constat în cereale cu lapte de migdale. Puteți adăuga după preferințe: afine, mure, căpșuni. Prânzul: spanac sotat și două ouă. Cina: conopidă mărunțită și fiartă în lapte de migdale (are textura de orez). Eu am mâncat-o cu castraveți murați. Peste zi, ca gustare, am avut un măr și o banană. Îmi doream ceva dulce, binenînțeles. Așa mănânc eu în general, în afara dulciurilor cu care am super exagerat, acesta era obiceiul meu alimentar de foarte mulți ani. De aceea, nu am avut niciodată probleme cu greutatea și port aceeași mărime din liceu la haine.”, a povestit artista pe Facebook.