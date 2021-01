Secretul siluetei Anamariei Ferentz. Cum se menține slabă la 45 de ani, de fapt

Anamaria Ferentz a dezvăluit fanilor săi care este secretul care o ajută să arate impecabil la cei 45 de ani ai săi. Ce face cunoscuta cântăreață pentru a-și ascunde numărul din buletin și a rămâne la măsurile de odinioară?

Cum se menține Anamaria Ferentz? Secretul siluetei sale

Anamaria Ferentz are 45 de ani, dar are măsurile unei domnișoare. Se știe faptul că vedeta a avut mereu grijă la alimentație și a iubit dintotdeaua sportul. De asemenea, a decis încă de mulți ani în urmă să fie vegetariană, iar acum a intrat într-o altă etapă în ceea ce privește mâncarea: a decis să scape de zahăr.

Un jurnal alimentar e tot ce are nevoie, alături de disciplină, sport și ambiție. La toate acestea se adaugă meditații, care o ajută foarte mult. Ana mărturisește că are același număr de kilograme din liceu, iar acum nu mai mănâncă nimic ce conține zahăr de mai bine de o săptămână. Obiceiul de dimineață e unul pe care multă lume îl are – un pahar de apă cu o lămâie stoarsă consumat pe stomacul gol.

“Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc este să mă hidratez, asta fac de ani de zile. Beau un pahar de apă cu lămâie proaspăt stoarsă. Este bună pentru alcalinizarea corpului. Apoi, până la micul dejun, beau un ceai verde și multă apă. Peste zi am tot băut apă simplă sau cu castraveți și mentă (fac aproape în fiecare zi într-un recipient din sticlă). Alternez cu apă cu felii de portocală. La cină am mâncat o combinație mediteraneană pe care o cumpăr din când în când: sarmale fără carne, salată de bulgur și salată de linte”,detaliază artista.

Care este meniul pe care îl respectă cu sfințenie?