Drama Anamariei Ferentz. Ce a pățit cântăreața în America, în plin an pandemic

Prin ce momente grele trece acum Anamaria Ferentz? Fanii acesteia îi plâng de milă și îi sunt alături în aceste clipe. Ce a pățit celebra artistă în America?

Clipe grele pentru Anamaria Ferentz. Ce se întâmplă cu artistă în America?

Anii trec, Anamaria Ferentz a părăsit deja de o bună bucată de vreme România, dar fanii nu o uită. Aceasta deși s-a stabilit foarte departe de meleaguri, vine cu drag acasă. Pentru acest lucru și pentru a fi alăuri de cei dragi,Ana a făcut câteva sacrificii în anul curent. Cântăreața a stat două săptămâni în izolare. Din păcate, ultimele luni au fost grele pentru ea, iar din cauza protestelor de amploare a avut sentimentul că se află pe front și în pandemie.

Ziua ei de naștere a trecut extrem de repede cu vederea. Cu toate că prietenii i-au pregătit niște daruri și o petrecere surpriză, totul a fost ruinat din cauza motivelor deja evidente, astfel că blondina a ales să stea acasă alături de doi prieteni care au avut și ei grijă în prealabil la expunere.

„De sărbători sunt cu familia, în România. Este cel mai frumos cadou pe care îl pot avea şi pe care mi-l doresc în fiecare an. Nimic nu se compară cu sărbătorile în familie. Ei sunt motivul pentru care plec de la cald la frig. A fost un an cu bune şi rele. Bun pentru că am fost sănătoasă, atât eu, cât şi familia mea, că am călătorit şi anul acesta, nu mult, dar cât de cât, pentru că nu pot sta locului”, a detaliat Anamaria Feretz.

” Şi acum îmi dau lacrimile când îmi aduc aminte”

Evenimentele scurse în ultimele luni au făcut-o să se simtă mai singură decât s-a simțit vreodată. Lucrurile care i-au lipsit în tot timpul acesta au fost călătoriile. Libertatea de a alege și activitatea artistică au fost și ele două mari privilegii de care în acest timp nu a avut parte.