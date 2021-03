Delta Dunării, atracția turistică preferată de români pentru vacanța de Paște. Gradul de rezervare în pensiuni este de până la 60%

Pensiunile din Deltă sunt deschise pentru sărbătorile pascale. Dacă aveți de gând să vă petreceți Paștele în Deltă, ar fi bine să vă grăbiți. Președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, Cătălin Țibuleac, a declarat că aproximativ 60% din pensiuni au fost deja rezervate.

Cătălin Țibuleac estimează că acest an va fi unul foarte bun pentru operatorii turistici. În special cei ce au supraviețuit primului an de pandemie. El susține că informațiile referitoare la noile restricții ce ar fi impuse asupra unităților de cazare sunt false. În opinia lui, principala problemă a noului sezon estival ar fi lipsa voucherelor de vacanță. Un număr mare de persoane le-au folosit deja anul trecut.

„Avem premisele pentru un sezon turistic relativ bun, având în vedere criza economică şi cea sanitară. Suntem la un grad de rezervare de până la 60% pentru sărbătorile pascale care vor coincide anul acesta cu 1 Mai. Se pare că Delta va rămâne şi în acest an destinaţia ideală de vacanţă. În acelaşi timp, rezervările până în luna octombrie ating procentual până la 20% din capacitate”, a menţionat preşedintele AMDTDD.

Odată cu vestea noile restricții, Cătălin Țibuleac crede că punerea în practică unor asemenea propuneri ar fi o noua catastrofă pentru turism. Restaurantele ar trebuie să se închidă la ora 22:00, iar limitarea cazărilor în hoteluri la 50% din capacitatea maximă.

În timpul iernii, o singură unitate de cazare din Delta Dunării a fost deschisă. Patronii au încercat să-i atragă pe turiști cu prețuri mai mici, oferte ce au presupus reducerea la jumătate a tarifelor. De asemenea, se vor deschise și câteva pensiuni din Uzlina.

„Pornim la 11 martie, dar cu o semi-activitate, pentru că abia la 1 mai vom avea capacitate maximă, iar toată vara va fi aglomerată. Deja pentru luna iunie nu mai avem locuri libere. Anul trecut a fost unul atipic din punctul de vedere al rezultatelor financiare. Am reuşit să creştem foarte puţin cifra de afaceri faţă de 2019, dar în condiţii complicate, fiindcă am deschis în luna iunie, nu în martie, aşa încât am avut o supraaglomerare, cu toate consecinţele care au decurs, angajaţi muncind până la epuizare şi unele servicii care nu au mai fost tot timpul la standarde maxime”, a declarat directorul unei unităţi de cazare din Uzlina, Dan Ghinescu.