Ce a obligat-o Delia pe mama ei să facă în vacanță. Femeia s-a făcut de râs: ”Baba și mitraliera”

Delia, așa cum ne-a obișnuit, este amatoare de senzații tari și își dorească să aibă parte de momente inedite. Gina Matache a plecat în vacanță alături de fiica ei, Delia Matache și soțul său, Răzvan Munteanu. Aceștia se află într-o locație exotică, preferată de mulți români în ultima perioadă, anume Maldive.

Interpreta de muzică populară Gina Matache și-a luat inima în dinți și a vrut să facă surfing, după ce a văzut cât de bine se descurcă fiica ei la acest sport inedit. Delia a rămas la mal, de unde și-a supravegheat mama. Vedeta a postat și câteva filmulețe inedite în care dezvăluia momentele pe care le trăiește mama sa.

Gina Matache a decis să afle tainele surfing-ului, un sport iubit de milioane de oameni. Aceasta a apelat la un instructor pentru a învăța mai multe trucuri, iar fiica ei, Delia Matache, chiar a filmat unele dintre momentele amuzante prin care a trecut mama sa.

Se pare că mama ei i-a luat exemplu și s-a distrat extrem de tare încercând să învețe să facă surfing. După lecția cu instructorul, Gina Matache chiar a transmis și un mesaj haios pentru fanii de pe social media.

“Mare nebună sunt! Am încercat marea cu placa și, bineînțeles, că am fost de cascadorii râsului. Baba și mitraliera.”, a scris Gina Matache.

Mama Deliei Matache, Gina Matache, va împlini 59 de ani pe 21 noiembrie. Interpreta de muzică populară a avut de înfruntat câteva provocări în ultima vreme, ținând cont că a suferit o intervenție la glanda tiroidă. Deși avea probleme de 30 de ani, medicii au decis că această operație nu putea să sufere amânare.

“Nu am păţit nimic, doar m-am operat de glanda de tiroidă. Îmi era teamă, dar ce să fac? Trebuia să mă operez, am fost pe mână bună, pe mâna specialiştilor. Nu se mai putea amâna această intervenţie.

Acum mă simt foarte bine. Nu am ce să zic, sunt nişte oameni…să le dea Dumnezeu sănătate. În sfârşit, avem şi noi nişte medici buni. Cel puţin aici, nu ştiu cum or fi în altă parte. Aici, de la portar până la ultima infirmieră e exemplar tot. Am avut noroc, nici măcar la operaţie nu am simţit durere, nu am simţit nimic.”, a spus Gina Matache la Antena Stars.