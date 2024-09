Decizie surpriză din partea lui David Popovici. Gestul sportivului e emoționant, ce donează după JO 2024

După cum bine știe o țară întreagă, David Popovici este medaliatul cu aur și bronz de la Jocurile Olimpice 2024, de la Paris. După revenirea în țară, premierea sa și cadoul primit de la Ion Țiriac, vine această decizie surpriză din partea lui David Popovici. Este vorba despre gestul sportivului, unul extrem de emoționant, iar conform informațiilor de ultimă oră aflăm ce donează după JO 2024.

Întreaga Românie a asistat la spectacolul oferit de sportivii lumii la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice, desfășurate în capitala Franței.

Lotul României, format din 106 sportivi, la 17 categorii, a reușit să aibă o prestație bună. Au fost în total 3 medalii de aur, patru de argint și două de bronz, câștigate de sportivii noștri, printre ei David Popovici.

Tânărul avea să vină acasă cu o medalie de aur la proba de 100 de metri liberi, și una de bronz, câștigată în finala de 200 de metri liberi. „Sunt doar un tip care înoată repede”, avea să spună la finalul competiției dublul campion mondial David Popovici.

Astăzi student al Facultății de Psihologie din cadrul Universității București, tânărul David Popovici este activ și în zona socială, participând activ la diferite campanii sociale demarate de diferite ONG-uri, printre care și cele organizate de cei de la Fundația „Hope and Homes for Children”.

În cea mai nouă campanie, conform reprezentanților HHC, este anunțată o decizie surpriză din partea lui David Popovici.

Conform acestora, tânărul David Popovici a luat decizia de ajuta la strângerea de fonduri, mai exact 11.500 de euro, punând la bătaie echipamentul pe care acesta la purtat la Paris, atunci când a urcat pe podium.

Conform comunicatului emis de Fundația Hope and Homes for Children, echipamentul donat de David Popovici va fi scos la licitație, iar doritorii vor ajuta astfel cel puțin 11 copii cu nevoie speciale, toți aflați în Centrul de Plasament din Sectorul 5 al Capitalei.

„David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, donează Fundației Hope and Homes for Children echipamentul purtat pe podium la Olimpiada de la Paris din acest an.

Tricoul, bluza și pantalonii de trening, alături de încălțămintea sport, sunt obiectele personale pe care David le oferă cu scopul de a aduna 115.000 de euro din suma totală necesară construcției unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București. Oricine dorește să se alăture lui David este invitat să facă o donație de minim 50 de lei pe pagina de campanie, în perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2024.

Câștigătorul echipamentului de premiere va fi desemnat prin tragere la sorți, la finalul campaniei, și va primi premiul chiar de la David Popovici.”, se arată în comunicatul Fundației „Hope and Homes for Children”.