Ce face David Popovici atunci când nu se antrenează pentru competițiile de înot: ”Cred ca am altă misiune”

Cu o carieră sportivă în ascensiune, tânărul David Popovici se pregătește în aceste zile de primul an ca student la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universității din București. Dar, ca orice tânăr de vârsta lui, are și alte procupări, în afară de antrenamente.

În urmă cu două lună, David Popovici, unul din marii favoriți, avea să demonstreze că drumul oricărui campion trebuie să treacă și prin eșecuri.

În finala masculină a probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de înot din Japonia, David Popovici a condus plutonul pe distanța de 150 de metri, în timp ce sud-coreeanul Hwang Sun-woo l-a urmat pe locul doi.

Vezi și: Are lumea la picioare. Premiul incredibil pe care l-a primit înotătorul român, înainte de CM din Japonia

Cei doi înotători terminaseră primul și al doilea la campionatele mondiale de anul trecut de la Budapesta. Și păreau să se îndrepte spre aceleași rezultate de data aceasta la Fukuoka.

Dar apoi Popovici și-a pierdut inexplicabil din avânt pe ultima sută de metri. Hwang a trecut pentru scurt timp în frunte, dar britanicul Matthew Richards a sprintat în fața tuturor pentru a obține aurul în 1:44.30. Compatriotul său, Tom Dean, a luat bronzul la doar 0,02 secunde în urmă, în timp ce Hwang a luat bronzul în 1:44,42.

Popovici s-a mulțumit cu locul patru în 1:44.90. Timpul său final pe 50 m, de 28,12, a fost cel mai lent dintre cei opt finaliști.

Află și: Replica savuroasă, după ce s-a calificat în finală. ”Nu cumva să fiu atât de tâmpit”. Detaliul care l-a surprins și citatul lui Michael Phelps

Dar iată că David Popovici spune că în acest moment simte că are altă misiune, alta decât sportul, așa cum declara în interviul acordat în această dimineață la Radio Zu:

Dacă și cum reușesc să inspir oamenii și mult mai degrabă vreau să ajut oamenii să se apuce de sport, decât să mă laud că am câștigat sau să îmi plâng de milă că am pierdut. E sport, până la urmă.”, declara David Popovici astăzi la Radio Zu.

În afară de misiunea pe care simte că o are, în timpul liber îi place să conducă, așa că este deja înscris la cursurile de șoferie, urmând ca în curând să dea examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Plecând de la declarația conform căreia are o altă misiune, David Popovici surprinde din nou prin gestul pe care-l va face mâine, când își va sărbătorii cei 19 ani de viață, având în vedere că este ziua lui.

Citește și: Devastat după eșecul de la Fukuoka. Imaginile care arată cât de mare este dezamăgirea, dar și de ce este un adevărat campion – GALERIE FOTO

Așa cum redacția Playtech Știri relata recent, tânărul viitor student David Popovici își va dona ziua de naștere în favoarea unei familii nevoiașe, prin intermediul Fundației Hope and Homes for Childrens, iar suma necesară de 45.000 de euro ajungând la cei în cauză. Mai multe detalii despre această campanie de caritate găsiți aici.

În același dialog cu cei de la Radio Zu, David Popovici spune că nu și-a pierdut speranța în a reveni pe locul 1 la nivel mondial, dar că este nevoie de a pune în balanță ”obsesia pe care o ai față de ce faci cu timpul pe care trebuie să ți-l acorzi ție și sănătății tale mentale.”

„Cred că poți ajunge numărul 1 atâta timp cât pui în balanță obsesia pe care o ai față de ce faci cu timpul pe care trebuie să ți-l acorzi ție și sănătății tale mentale. Atâta timp cât poți balansa obsesia, pentru că nu ai cum să ajungi cel mai bun din lume la nimic, dacă nu ești obsedat.

Îți trebuie un vis puternic, așa am pornit și eu de la 10-11 ani când știam că vreau să ajung la olimpiadă și am reușit. Chiar la 11 ani am avut un tort cu jocurile olimpice, pentru că îmi doream ca la 16 ani, în 2020 să fiu la Olimpiadă. Pentru că asta mi-am dorit și am făcut tot ce am putut să ajung acolo. Pentru a ajunge cel mai bun din lume trebuie întotdeauna să te raportezi la o întrebare ”Ce ești dispus să faci?”.

Cât de tare ești dispus să muncești, cât de multe ești dispus să sacrifici, în câte dimineți te vei trezi cu noaptea în cap, în câte nopți te vei culca prea devreme, ratând ocazii sau petreceri. Asta e viața de sportiv, deși e important să nu te iei prea în serios, trebuie să fii și un pic obsedat.”, a mai declarat cel mai rapid înotător român din toate timpurile.