David Popovici s-a gândit deja ce vrea să facă pe viitor. Cele două afaceri pe care vrea să le inițieze după ce va renunța la înot

Pentru generația tânără, care în acest moment pare a fi puțin debusolată, un exemplu ca David Popovici ar putea să-i determine să-și stabilească noi valori și repere. Iar o variantă ar fi să aleagă să facă exact ceea ce David Popovici s-a gândit deja ce vrea să facă pe viitor, tânărul sportiv vorbind recent despre cele două afaceri pe care vrea să le inițieze după ce va renunța la înot.

Românul David Popovici, un reper pentru tânăra generație

Pentru cei care i-au urmărit cariera, mai ales în ultimii 4 ani, cu siguranță că tânărul David Popovici, de 20 de ani astăzi, și student la Facultatea de Psihologie, poate fi un reper de luat înseamă.

David Popovici, recunoscut nu numai pentru abilitățile sale excepționale de înot, poate fi considerat, de asemenea, un exponent al generației sale ce poate fi luat în seamă pentru abordarea sa stoică a sportului.

Spre deosebire de mulți sportivi adolescenți care se lasă dominați de emoții sau nervi, David Popovici are un comportament calm atât în piscină, cât și în afara ei. Acest echilibru a fost cheia succesului său, permițându-i să se concentreze asupra performanței sale și să-și mențină avantajul competitiv.

Abordarea sa față de sport a stârnit admirația fanilor și a colegilor sportivi deopotrivă, românul abordând fiecare lucru pe care-l face, fie sport, fie în viața de zi cu zi, cu hotărâre și determinare, nepermițând niciodată presiunii să-i afecteze mentalitatea.

David Popovici s-a gândit deja ce vrea să facă pe viitor

Această tenacitate mentală a fost o forță motrice în spatele ascensiunii sale rapide în lumea înotului și l-a făcut să se distingă ca o forță de luat în seamă, iar asta se veder acum și în alegerile sale de viitor, precum și legat de faptul că David Popovici știe ce vrea să facă pe viitor.

Deja student la Universitatea București, recent tânărul și-a aniversat cei 20 de ani împliniți. Acum, David Popovici s-a gândit deja ce vrea să facă pe viitor, vorbind despre asta în cadrul unui eveniment ce a avut loc recent, și organizat de cei de la Raiffeisen Bank România în parteneriat cu InnovX, sub numele generic „MoonShotX”.

Printre lucrurile pe care și le-ar fi dorit să le aibă, sportivul a recunoscut că „Şi eu am avut un vis, am avut un plan şi eu am o echipă. cred că fiecare dintre noi avem un vis şi ştim că nu e suficient doar să-ţi doreşti, De mic, mulţi au remarcat talentul pe care îl aveam. Dar mi-am dat seama repede că trebuie să muncesc, să muncesc mai mult decât alţii”.

Care sunt cele două afaceri pe care vrea să le inițieze după ce va renunța la înot

Ca orice sportiv, va veni un moment în cariera sa când va trebui să se reorienteze și să-și regândească întreg traseul, ca urmare a retragerii din activitate. În cadrul aceluiași eveniment, fanii au putut afla și care sunt cele două afaceri pe care vrea să le inițieze după ce va renunța la înot, David Popovici spunând că:

„Sunt două business-uri pe care aş vrea să le fac după ce mă retrag: Mi-ar plăcea să existe la noi în ţară, nu ştiu cât e de posibil să vină din domeniul privat toate fondurile, e nevoie şi de ajutorul statului, un centru de dezintoxicare real, pentru că nu avem un centru şi un program real, pentru cei cu adicţii grele sau uşoare, fie că e vorba de jocuri de noroc, băutură, droguri. Mi-ar plăcea să mă ocup de aşa ceva, să ajut, e foarte important, nu se vorbeşte mai deloc la noi în ţară, şi sunt foarte mulţi oameni afectaţi. Cei mai mulţi pleacă din ţară pentru astfel de dependenţe, pentru că sunt centre mai bune în Europa, dar nu toată lumea are fonduri.”

„Mi-ar plăcea să am bazinul meu”

Un alt vis, sau business, pe care tânărul sportiv îl are este acela de a reuși să construiască o bază sportivă de natație, accentuând ideea că „mi-aş mai dori să avem cât mai puţini copii înecaţi la mare în fiecare an”:

„Mi-ar plăcea să am bazinul meu, fundaţia mea, să învăţ copiii să înoate, să ştie să nu se înece, să se poate duce la mare, la ştrand şi părinţii să nu stea cu stresul că îi ia un val. Astea sunt două idei, două drumuri pe care vreau să le urmez în viitor”, a declarat Popovici.

David Popovici: „Mă consider unul dintre cei norocoşi”

Toate reușitele sale sportive, performanțele la care a ajuns în acești ani, mai spune tânărul David Popovici, nu ar fi fost dacă părinții nu s-ar fi implicat total, susținându-l și fiind permanent lângă el.

De altfel, în dialogul avut cu cei prezenți, avea să recunoască aceste lucruri, dând astfel un nou semnal de alarmă către părinți ai căror copii dau semne din timp că ar avea anunmite abilități și care ar trebui susținuți:

„Mă consider unul dintre cei norocoşi, am avut alături de mine familie, prieteni, colegi, parteneri, colaboratori. Ei m-au ajutat să ajung omul care sunt şi de care sunt destul de mândru. Întrebarea pe care mi-o pun şi al cărei răsouns încerc să-l găsesc este dacă a meritat tot efortul să ajung unde sunt: Ok, sunt primul şi al treilea la probele la care am evoluat. Acum înţeleg că deşi a fost greu, cu siguranţă a meritat. Din nou, nu contează cât de talentat eşti, nu ai cum să reuşeşti fără oamenii potriviţi, fără sprijin. Eu trebuie să-mi văd de felia mea, devenind tot mai bun în înot, pentru că perfecţionându-mi munca, pot să-i inspir pe alţii.”, a mai spus dDavid Popovici.

În cele din urmă, generațiile de azi și de mâine, așa cum spuneam la început, au nevoie de repere, de exemple și de valori sănătoase. Toate aceste lucruri se pot face, dar nu fără suportul și ajutorul părinților și a celor din jur, iar David Popovici este un exemplu că se poate.