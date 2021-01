Decizia radicală a unui medic de familie. Ce le va face pacienților care nu se vaccinează

Vaccinarea anti-covid este în plină desfășurare. Începând din data de 15 ianuarie, conform planificării, ar trebui să înceapă etapa a doua a campaniei. Asta înseamnă vaccinare la persoanele cu boli cronice, cele de peste 65 de ani și personalul din domenii-cheie, esențiale. Vaccinarea anti-covid nu este obligatorie, dar dacă un pacient refuză vaccinarea, s-ar putea să aibă mari surprize, ca în cazul unor pacienți din Oltenița, sau Călărași când vor merge la medicul de familie.

Vaccinarea anti-covid și campania, implicit, pune mari semne de întrebare în rândul oamenilor, fie în vârstă sau nu. Autoritățile nu au dat opiniei publice detalii despre vaccin, iar susceptibilitatea a pus stăpânire pe mulți.

În aceste condiții mulți vor avea mari surprize atunci când vor merge la medicul de familie, în condițiile date. Un medic de familie, cu cabinet în zona rurală, a decis că nu va mai primi în cabinet pacienții care nu vor accepta vaccinarea anti-covid, spune medicul de familie, doctorul Cătălin Petrencic.

Acesta și-a argumentat decizia de a renunța la cei care nu vor să se vaccineze, spunând la Digi24:

„Cei mai mulți vor să se vaccineze, dar am și pacienți care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare și pentru că am mulți pacienți cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu.

Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu și 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuție mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli. Pacienta mi-a spus clar că ea nu se vaccinează. De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitități să aibă asemenea reacție. Până acum venea, lua rețeta, o consultam, urma indicațiile și acum spune nu la o întrebare, știind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână”, a explicat doctorul Cătălin Petrencic.