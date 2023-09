De la ce pornesc divergențele între Simona Gherghe și soțul ei: “De obicei aici sunt meciurile cele mai mari” EXCLUSIV VIDEO

Simona Gherghe este una dintre figurile emblematice ale postului Antena 1, unde lucrează de mai bine de două decenii. În paralel cu cariera în televiziune, prezentatoarea TV se bucură și de o familie reușită alături de Răzvan Săndulescu și de cei doi copii ai lor: Ana și Vlad. În timpul liber, Simona este mamă cu normă întreagă și recunoaște că are un ajutor de nădejde în soțul ei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus cum reușește să își mențină silueta de invidiat, de ce a optat pentru învățământul privat pentru copii, dar și cum s-a schimbat relația cu partenerul de viață de când au devenit părinți.

De la ce pornesc divergențele între Simona Gherghe și soțul ei

Simona Gherghe recunoaște că i se întâmplă să renunțe la cină. Când vrea să dea jos 2-3 kilograme, vedeta nu mai consumă pâine și dulciuri.

Nu pot să nu remarc silueta ta de invidiat. Faci sacrificii ca să te menții așa?

Nu, nu fac niciun sacrificiu. Îmi pare foarte rău că nu ajung la sală, dar nu mai am timp și de sală. Probabil că am momente când nu mănânc seara pentru că nu mai am timp să mănânc seara. Seara e un program așa haotic, copiii vin de la școală, grădiniță, ieșim cu ei afară, hai cu baia, hai cu somnul și mă trezesc că adorm și eu cu ei și aia e, sar peste cină practic.

Au existat de-a lungul timpului momente în care ai vrut să iei câteva kilograme în plus sau să scapi de câteva kilograme?

Mai am așa, simt așa pe mine dacă mă mai îngraș câte 2-3 kilograme, le corectez așa, mănânc mai puțin, nu mai mănânc pâine, nu mănânc dulce, dar așa nu am avut niciodată probleme cu kilogramele în plus. Din punctul ăsta de vedere am fost o norocoasă.

Legat de copii, ai optat pentru învățământul de stat sau privat? De ce?

Pentru sistemul privat și la școală tot în sistemul privat – Ana este în clasa pregătitoare – pentru că sunt foarte multe lucruri care nu ne plac la sistemul de învățământ de stat. Vreau un mediu mai controlat și mai stabil pentru copiii noștri și de fapt pentru asta muncim.

Simona Gherghe: “Ana spune că și-ar dori să fie prezentatoare”

Copiii studiază în engleză sau în germană?

Nu, studiază în română. Fac și engleză. Nu am mers pe curriculă britanică. Deocamdată mergem după curriculă românească și sper să fie ok.

E vreunul dintre ei tentat de televiziune? Cum percep faptul că mama lor apare la televizor?

Ana spune că și-ar dori să fie prezentatoare, dar, pe de altă parte, nici nu a văzut alte profesii. E drept că ea are așa niște înclinații artistice, îi place foarte mult să danseze, mai spune uneori că vrea să fie actriță, dar încă e foarte mică, are 6 ani, are o groază de timp să își aleagă ce o să-și dorească.

Simona Gherghe: “Suntem o echipă și funcționăm ca atare”

Cum s-a schimbat relația cu soțul tău de când ați devenit părinți? Ce hopuri ați avut de trecut? Timpul nu mai e doar pentru voi, a trebuit să vă organizați cu tot felul de activități.

Da, sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat la noi, dar ce am remarcat eu așa în evoluția nostră ca și cuplu este că am ajuns să facem o echipă foarte bună. Nu că înainte nu am fi făcut, dar am foarte mare încredere în el. De exemplu, acum el e cu copiii acasă, știu că ei sunt pe cele mai bune mâini. Suntem o echipă și funcționăm ca atare, sigur că avem și divergențe mai ales în ceea ce privește educația copiilor. De obicei aici sunt meciurile cele mai mari, dar sunt ei în primul rând care sunt liantul ăsta atât de frumos între noi și ne este foarte bine așa cum ne e în această formulă.

