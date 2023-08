Sacrificiile pe care le-a făcut Simona Gherghe când a venit în Capitală, acum 22 de ani: “Ceream să vin la muncă în weekend, viața mea era acolo, la Antena 1” EXCLUSIV VIDEO

Simona Gherghe se numără printre figurile emblematice ale postului de televiziune Antena 1, unde lucrează de mai bine de două decenii. A lucrat ca reporter, a prezentat știri, a fost ani buni gazda emisiunii “Access Direct”, iar în prezent este la cârma show-ului matrimonial “Mireasa”. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedetă TV ne-a povestit cum s-a adaptat, în urmă cu 22 de ani, la viața din Capitală, unde nu cunoștea pe nimeni, iar în primii doi ani prefera să meargă la job chiar și în weekenduri, neștiind cum să își ocupe timpul liber.

În prezent, Simona Gherghe se bucură de o familie reușită alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu.

Cei doi au celebrat luna trecută 5 ani de la cununia religioasă și au împreună doi copii: Ana și Tudor.

Vezi și: Momente dramatice pentru vedetă. Ce se întâmplă cu băiatul vedetei de la Antena 1

Prezentatoarea TV este foarte atașată de micuți și spune că nu e pregătită pentru momentul în care cei doi se vor desprinde de cuibul părintesc, însă le va respecta alegerile.

Playtech Știri: Mamele au așa la un moment dat sentimentul acela: cresc copiii și nu mai au bebeluși. Ai simțit vreodată o melancolie că nu mai ai bebeluși?

Este o perioadă de tranziție complicată.

Vezi și: Cele mai extravagante ţinute de la petrecerea Viva 2023. Aşa nu le-ai mai văzut niciodată pe vedetele tale îndrăgite. Foto

Tu ești singură la părinți. Cum a fost desprinderea asta, când ai decis să faci televiziune și să pleci de acasă, să iei viața pe cont propriu?

Și practic nu am avut timp nici să diger informația, nici să mă obișnuiesc foarte bine că aoleu, stai că mă mut! Și nu mă mut la un bloc distanță, nici la un cartier distanță, practic de la Iași la București și job și tot.

Nu a fost deloc ușor, pentru că în momentul în care, acum 22 de ani, când am plecat eu la București, am plecat practic de acasă. Eram acasă, locuiam cu părinții mei și s-a întâmplat totul atât de repede, că m-au chemat cei de la Antena 1 să dau o probă, le-a plăcut de mine și într-o săptămână au zis: “Ok, ieși pe post”.

Ce sacrificii a făcut Simona Gherghe la început ca să reușești să ai o imagine bună? Mă refer la investiții legate de haine. Fiind la început bănuiesc că nu aveai un salariu mare. Te ajutau părinții? Îți trimiteau mâncare la pachet? Îți trimiteau și bani?

Da, am stat cu chirie. Îmi plăteam chiria din salariul meu, dar nu mă gândeam eu la vremea aceea la investiții în haine, pentru că eu am venit la știri, am venit la Observator.

Mergeam prin țară, făceam o mulțime de transmisiuni, eram și reporter special, adică nu mă gândeam să mă îmbrac nu știu cum. Aveam sacouri și cam atât. Nu erau vremurile astea așa de glamour, nu, nici vorbă.