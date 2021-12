Andreea Antonescu vrea să plece în America. Acolo se află și soțul ei, Traian Spak, cu care este în divorț. Andreea Antonescu are în plan să petreacă sărbătorile acolo, alături de fiica ei și de încă soțul ei. Însă plecarea ei depinde dacă se materializează sau nu concertele de Revelion, potrivit spuselor ei, iar motivul real din spatele dorinței de a pleca peste Ocean este incredibil.

Andreea Antonescu a mărturisit că își dorește să plece în America, în perioada sărbătorilor de iarnă, întrucât nu este obișnuită cu iernile din România și nici nu acceptă ideea de a-și înnoi garderoba și cu haine groase. Însă momentan nu își poate lua bilete de avion până nu va afla cu certitudine dacă va cânta sau nu în ultima noapte a anului.

Artista a spus că în garderoba sa nu se găsesc haine groase, de iarnă, iar asta pentru că de fiecare dată, în acest sezon, era plecată din țară. În plus, nu îi place frigul și mereu în această perioadă a fost plecată.

„Nu-mi place frigul, nu am haine groase pentru perioada asta pentru că am fost mai mult plecată. Am ajuns la munte și râdeau prietenii de mine că nu am geacă groasă. Nu sunt obișnuită cu iernile de aici, dar nici nu-mi place. Aș putea să-mi iau haine groase, dar parcă nu aș putea să mă acomodez cu ideea, nu vreau să mă supun vremii.

Nu suport, am vreo două-trei paltoane, e maximum ce pot pune pe mine. În rest numai gecuțe din piele… Am vreo zece fulare, dar nu folosesc niciodată niciunul.”, a mai spus Andreea Antonescu, care a mărturisit și că nu gătește.

„Nu gătesc, în general, face mama. O ajut cât pot, dacă sunt nevoită, o fac pentru Sienna. Sunt plecată de dimineața până seara, ar fi culmea să mă apuc să fac ciorbă la miezul nopții. Mă trezesc la 08.00 dimineața mereu și ajung acasă la ora 22.00. Am tot felul de înâlniri, contracte, filmări”, a adăugat artista.