Boala de care a suferit Andreea Antonescu. Dezvăluirile emoționante ale vedetei

Andreea Antonescu a suferit enorm în copilărie. Vedeta a dus o luptă grea cu o boală cruntă, așa că a fost nevoită să stea în spital mai mult timp. Medicii nu i-au dat deloc șanse de supraviețuire. Artista a făcut dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei.

Andreea Antonescu este mereu surprinsă cu zâmbetul pe buze, dar puțini știu prin ce dramă a trecut. Aceasta a fost la un pas de moarte după ce a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Vedeta a fost internată în spital când se afla o vârstă fragedă pentru a reuși să lupte cu boala.

„Când am fost micuță am fost foarte bolnavă, am suferit de un sindrom nefrotic mixt, e pentru prima oară când eu dezbat acest subiect.

A fost o infecție la ambii rinichi, am fost internată în Fundeni la vârsta de 2 ani, am fost internată timp de 6 luni de zile, am prins acolo două Crăciunuri.

Șansele ca eu să trăiesc eu minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să încerce să mai facă un copil pentru a nu o pierde și pe mama, pentru că ea mă iubea destul de tare.”, a spus Andreea Antonescu în emisiunea ‘În oglindă’.