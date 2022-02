De ce vrea Mihai Trăistariu să se mute din România: ‘Este ceva îngrozitor’ (exclusiv)

Mihai Traistariu a făcut prima declarație după ce a spus că își dorește să se mute definitiv în Dubai. Vedeta a mai declarat, de-a lungul pandemiei, că o duce foarte greu din punct de vedere financiar și, chiar dacă are câteva afaceri cu imobiliare, pare că nu se descurcă de la o lună la alta. Acum, cântărețul a luat decizia de a pleca definitiv din România. Ce planuri de viitor are și ce va face în Dubai?

Trăistariu are câteva apartamente pe litoral, însă facturile la acestea sunt uriașe. El a recunoscut că nu prea se descurcă cu banii.

„Mi-a venit factura la gaz, următoarea. Pentru decembrie mi-a venit 2.400 și acum a venit 4.000 de lei, este ceva îngrozitor.

Am zis sub formă de glumă, dar mie îmi place la Dubai, am mai fost acolo, mă încântă faptul că este cald.

Am spus de mutare în ideea de gaz, căldură, nu mai plătesc facturi, acolo pot să fac ce vreau, e caniculă.”, a zis Mihai Trăistariu.