Mihai Trăistariu face parte dintre românii care și-au dat seama că sunt nevoiți să achite sume uriașe de bani atunci când vine vorba despre facturi. El a plătit nu mai puțin de 2.400 de lei, însă se gândește să meargă până în instanță pentru a scăpa de o asemenea povară financiară.

Mihai Trăistariu nu a vrut să întrerupă cursurile la școala lui de dans, astfel că s-a hotărât să plătească facturile. Cu toate acestea, artistul nu vrea să lase lucrurile așa. El se gândește să meargă în instanță cu furnizorul său de gaze naturale, astfel că deja a început să discute cu un avocat.

„A trebuit să scot din buzunar aproape 2.400 de lei și să achit acea primă factură exagerat de mare care a venit în contul firmei mele pentru școala de muzică pe care o am în Constanța.

Mi-a fost frică că dacă nu respect termenul până la care trebuia să achit suma în cauză, mi-ar fi tăiat gazul, caz în care cursanții mei nu ar mai fi putut veni la clasă. Însă, am decis să mai fac un pas în plus.

Am consultat un avocat care analizează posibilitatea de a da în judecată firma furnizoare de gaze, fiindcă după părerea mea nu se justifică această creștere uluitoare a prețului și a facturilor emise către oameni și instituții.

Față de anul trecut am plătit de aproape patru ori mai mult. Dacă în 2021 am achitat 700 de lei, pentru luna cea mai geroasă din an, anul acesta am ajuns la 2.400.

Și nu am bifat încă în luna cea mai grea. Mi-e și frică să mă gândesc la ce valoare voi fi taxat la următoarea factură!”, a spus el pentru impact.ro.