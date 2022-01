Factura uriașă pe care a primit-o Mihai Trăistariu la gaze: ‘Îi dau în judecată’

Mihai Trăistariu tună și fulgeră în mediul online, după ce a primit o adevărată lovitură la buzunar. Celebrul artist este profund indignat de factura usturătoare pe care a primit-o la gaze la școala de canto pe care o deține în Constanța. Suma ar fi de patru ori mai mare decât de obicei. Cântărețul e decis să dea în judecată firma.

„Am școala de muzică de șapte ani, în 2019 eu mi-am cumpărat un sediu în Constanța. Mi-am băgat gaze, curent, și, iarna trecută, a fost foarte ok. Când era foarte frig și cel mai ger afară, factura nu trecea de 700 de ron . Acuma a venit noua factură și mi-a venit 2.300 ron. Mi se pare exagerat, nu înțeleg de ce scumpirea asta, e de trei ori mai mare.

Deja sunt îngrozit și nu știu de unde să mai tai și ce să mai fac. M-am dus la școală, am avut sedință cu profesorii angajați și am zis: hai să scădem temperatura! Am dat-o la 22 de grade, noi aveam 24 de grade,ca să fie confort pentru elevi.”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru click.ro.