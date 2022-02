De ce nu s-a prezentat Reghecampf la divorțul de Anamaria Prodan, de fapt. Antrenorul a spus tot

Scandalul separării dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a se fi încheiat. Tehnicianul echipei de fotbal Universitatea Craiova a declarat motivul pentru care nu s-a prezentat pe 7 februarie la tribunal, atunci când ar fi trebuit să aibă loc prima înfățișare a divorțului dintre cei doi foști parteneri.

În toamna anului 2021, românii aflau cu stupoare că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formează un cuplu și că vor desface mariajul, antrenorul spunând că va depune, cât mai curând, actele de divorț.

Pe măsură ce au trecut lunile, presa a aflat detalii cutremurătoare legate de infidelitatea tehnicianului și relația pe care Laurențiu Reghecampf o are cu Corina Caciuc, femeia care-i va dărui, în primăvară, un băiețel. Deși prima înfățișare a divorțului trebuia să aibă loc în data de 7 februarie, niciunul dintre soți nu a fost prezent la tribunal.

Laurențiu Reghecampf susține că nu ar fi avut niciun motiv pentu care ar fi fost nevoit să se prezinte luni, 7 februarie, la tribunal. Tehnicianul a subliniat faptul că nu cere partaj și că nu ar fi interesat de nimic înfară de desfacerea căsniciei de mama fiului său Bebeto.

„Nu aveam de ce să mergem, astăzi. Adică, eu nu aveam, restul nu mă interesează. Nu știu ce face Anamaria. Este vorba doar de divorț, sper să se rezolve cât mai repede.

Nu văd niciun motiv ca să se prelungească. Nu am cerut partaj, nu am cerut absolut nimic. Am cerut doar să divorțez de Anamaria, lucru care, cred eu, este simplu.

Nu poate nimeni să fie ținut cu forța de cineva… Alte discuții nu sunt acum.”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, potrivit celor de la playsport.ro.