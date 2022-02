Anamaria Prodan a răbufnit! Noi dezvăluiri despre relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Ce nu ar avea voie să facă antrenorul

Noi dezvăluiri apar în scandalul deceniului. Anamaria Prodan face declarații incredibile în legătură cu lucrurile pe care Laurențiu Reghecampf nu ar avea voie să le facă, fără acordul iubitei sale Corina Caciuc. Ce spune celebra impresară despre fostul ei partener de viață. Cum arată lista pe care amanta lui Reghe ar fi întocmit-o.

Anamaria Prodan face o serie de mărturisiri incredibile privind relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, femeia care urmează să-i dăruiască tehnicianului un copil în primăvara acestui an.

Agentul FIFA a declarat că roata s-ar fi întors în relația dintre Reghe și Corina Caciuc. Dacă la început fostul soț al Anamariei Prodan îi cerea iubitei sale să nu aibă multe pretenții, de data aceasta iată că amanta lui Reghe i-ar fi pregătit o listă cu interdicții pe care iubitul ei nu are permisiunea să le facă.

„Reghecampf nu are voie să vorbească, nu are voie să meargă cu mașina, nu are voie să țină telefonul, n-are voie să ia decizii, n-are voie să-și ajute copiii, n-are voie să facă absolut nimic. Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos la cameră și atât.

Probabil în curând nu va mai avea voie nici să antreneze, va trebui să stea să crească copilul. Îmi doresc foarte tare ca acest proces să fie public, nu cum l-a pus domnia sa, conștient fiind de faptul că voi afla absolut tot și l-a pus la secret. Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei.

Îmi doresc doar să dispară! Îmi doresc ca numele meu și al copiilor mei să nu mai fie târât în acest scandal. Îmi doresc ca judecătorii și avocații să-și facă treaba și să recuperez ce e al meu, pentru că eu am muncit atâția ani.”, a declarat Anamaria Prodan la Antrena Stars.