De ce nu mai dorm împreună Anca Serea și Adrian Sînă. Au recunoscut totul acum

De ce nu mai dorm împreună Anca Serea și Adrian Sînă. Artistul a dezvăluit care este motivul pentru care el și soția sa nu mai dorm în același pat. Anca Serea și Adrian Sînă au împreună șase copii și încearcă mereu să își împartă timpul între activitățile personale și cele profesionale. Însă iată că viața lor intimă a avut de suferit.

Anca Serea și Adrian Sînă nu împart în fiecare noapte același pat. De altfel, relația lor a trecut deja testul timpului și au demonstrat că se bazează pe sentimente sincere și puternice. Însă Adi Sînă a dezvăluit că viața cu șase copii nu este deloc ușoară, ba chiar sunt nopți la rând în care noaptea nu pune capul pe pernă lângă soția sa.

Cum viața lor este destul de agitată și pe primul loc sunt mereu copiii, Adrian Sînă ajunge să doarmă pe canapeaua din living, iar cu prezentatoarea TV să doarmă copiii.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor.

Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a povestit Adrian Sînă.