Adi Sînă a dat lovitura! Ce afacere nouă îi va umple conturile bancare: ”Muzica e doar 20% acum”

Pandemia de coronavirus a afectat foarte mult industria muzicală din România. Veniturile artiștilor români au scăzut considerabil, așa că mulți dintre ei au fost nevoiți să se reprofileze, în speranța că așa își vor recupera pierderile. Este și cazul lui Adi Sînă de la Akcent, care a pus bazele unei afaceri online.

Până să lovească pandemia de COVID-19, piața muzicală românească era pe val. Se organizau concerte seară de seară, petrecerile erau animate de cântăreți renumiți și se aruncau cu bani în stânga și-n dreapta. Odată cu impunerea carantinei de către autorități, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Pe concerte s-a pus lacăt, iar artiștii au fost obligați să se descurce cum poate sau să se reprofileze.

Adi Sînă de la Akcent a pus muzica pe planul doi și se ocupă împreună cu soția lui, Anca Serea, de o afacere în industria cosmeticelor. Artistul nu mai face la fel de mulți bani din muzică din cauza situației sanitare actuale. Așa că s-a reprofilat, alături fiindu-i frumoasa lui soție, Anca Serea (40 de ani).

Noua afacere necesită implicare maximă din partea familiei Sînă-Serea, potrivit spuselor artistului. Deoarece este un domeniu nou, cântărețul mărturisește că a învățat totul de la zero. Acum, știe totul despre vopsele de păr sau creme antiîmbătrânire. Mai mult, Adi Sînă dezvăluie că va lansa și o linie pentru bărbați, în toamna aceasta.

„Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica doar 20%. Acum ne ocupăm de BioAsPure, firma noastră online de cosmetice. Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta. Adică m-am reprofilat. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero. Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire.

M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta. Iar în pandemie ne-am extins şi am învăţat foarte multe lucruri despre zona asta. Am făcut muzică ani de zile devenind o rutină, iar acest proiect m-a făcut să studiez mult şi să învăţ lucruri noi. O să lansez şi o linie de bărbaţi toamna asta şi sper că va fi bine”, a declarat Adrian Sînă pentru Click!.