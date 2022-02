Retrogradare pentru Anca Serea la Prima TV. A fost scoasă de la Știri

Anca Serea este o femeie care întoarce toate privirile datorită calităților sale fizice. În ultimii ani, vedeta s-a făcut remarcată și prin familia sa numeroasă, pe care o are cu artistul Adi Sînă. După multe concedii de maternitate, bruneta și-a reluat treptat cariera, fiind până de curând prezentatoarea știrilor din sport din cadrul jurnalului Focus 18, în weekend. Însă, șefii de la Prima TV au decis să o scoată pe Anca Serea de la pupitrul Prima TV.

Frumoasa româncă Anca Serea a făcut parte din echipa știrilor din sport de la Prima TV. Buletinul sportiv de la Focus 18, de sâmbătă și duminică, a avut-o drept gazdă pe celebra mămică eroină. De pare că partenera lui Adrian Sînă nu va mai prezenta această rubrică, aceasta urmând să fie inclusă într-un nou proiect în cadrul aceluiași trust.

Fanii Ancăi Serea nu o vor mai putea urmări la pupitrul știrilor sportive de la Focus 18, deoarece această colaborare s-a încheiat. În schimb, vedeta a primit o altă propunere din partea șefilor de la Prima TV. Moderatoarea TV ar urma să prezinte emisiunea „Supernanny” (Superdădaca), dacă va accepta să facă parte din acest proiect ce i s-ar potrivi mănușă, având în vedere că are șase copii. Deocamdată, focoasa brunetă a fost înlocuită de Maria Iordănescu și Marina Nițoiu, cele două prezentatoare preluând jurnalele de sport din weekend.

Contactată de Pagina de media, Anca Serea nu a precizat dacă a acceptat sau nu propunerea de a prezenta emisiunea „Supernanny” la Prima TV. Cert este că vedeta are o carieră lungă în televiziune, de care este foarte mândră. Mai mult ca sigur, soția lui Adi Sînă s-ar descurca de minune și în formatul emisiunii „Supernanny”.

„Mă bucur că am șansa de a lucra într-un domeniu care mi-a plăcut dintotdeauna. Am simțit că mă aflu în locul potrivit, încă de la primele probe. În plus, sunt fascinată de tot ce ține de munca în redacție, nu doar de pupitrul știrilor și îmi doresc foarte mult ca telespectatorii să prefere Focus Sport”, a afirmat Anca Serea la debutul său ca gazdă a știrilor din sport la Prima TV.