De ce nu îl lasă Iulia Albu pe iubitul ei să alerge în Herăstrău. Ce a dezvăluit vedeta

Iulia Albu nu îl lasă pe iubitul ei să alerge în Herăstrău. Partenerul fostului jurat de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” are o restricție clară. Deși are mare încredere în bărbatul care o face să zâmbească de ani buni, aceasta are o condiție pentru momentul în care el se apucă de sport. „Este un pericol. Nu vă lăsați bărbații să alerge acolo”, a declarat blondina. Iată amănunte picante de relația vedetei!

Iulia Albu, restricții pentru iubit: de ce nu îl lasă să alerge în Herăstrău?

Iulia Albu și Mihai Alexandru formează un cuplu de mai bine de șase ani. Cu toate astea, cei doi au preferat să fie discreți în privința poveștii lor de dragoste, așa că fanii vedetei au aflat abia în urmă cu ceva timp numele bărbatului care o face fericită. Fosta soție a creatorului de pantofi a oferit acum detalii despre relația sa care este una fabuloasă.

Cei care o iubesc pe fosta jurată de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” o văd extrem de fericită. Cea din urmă s-a schimbat aproape complet în ultimii ani, lucru care se poate vedea cu ochiul liber. De asemenea, tot în acest timp a reușit să câștige din ce în ce mai mulți fani pe rețelele de socializare. Mulți se gândesc la faptul că schimbările au venit și datorită relației cu Mihai.

„Trăirile mele interioare sunt reflectate de ceea ce spun, în felul în care arăt acum, când sunt reală. Adică mă simt foarte bine. Cred că este important în viață să ai „cocoșul” potrivit. Dacă este cineva în seara asta care știe ceva despre găini, eu sunt aceea”, ne-a declarat amuzată Iulia Albu.

,,Este un pericol!”

Moderatoarea emisiunii „I.A cu stil” a mărturisit că are încredere totală în iubitul ei, dar cu toate astea se ferește să îl lase la alergat în Herăstrău. Vedeta a susținut că acolo există multe tentații. De asemenea, le-a sfătuit în glumă pe urmăritoarele ei să nu își lase ,,bărbații să alerge acolo”.