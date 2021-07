De ce nu are nevoie Regina Elisabeta de pașaport. Ce privilegii mai are suverana Angliei

Membrii familiei regale britanice se bucură de anumite privilegii, considerate, probabil, ciudate. Spre exemplu, nimeni în afară de familia regală nu poate să mănânce lebede în Marea Britanie.

De ce nu are nevoie Regina Elisabeta de pașaport

Aceste păsări au devenit proprietatea monarhiei britanice în anul 1482, atunci când Regele Edward al IV-lea a dat Actul Lebedelor ce desemnează un Stăpân al lebedelor care să numere lebedele de pe Tamisa să le țină sub stricta supraveghere. Astfel, vânătoarea de lebede este cosniderată trădare și numai Regina Elisabeta poate să decidă să mai mănânce câte o lebădă din când în când. Cu toate acestea, friptura de lebădă nu se mai regăsește în meniul de la Palatul Buckingham de ani de zile, familia regală fiind, de altfel, preocupată de protecția lor.

O altă ”putere„ pe care o mai are Regina Elisabeta se leagă de permisul ei de conducere. În vreme ce nimeni din Marea Britanie și din întreaga lume nu are voie să conducă mașina fără a deține un carnet de șofer, ei bine, Regina Elisabeta se bucură de acest privilegiu. Ea nu are nevoie deci de permis de conducere, cum nu are nevoie nici de un pașaport. Deoarece toată lumea o cunoaște și nu este un cetățean de rând, verificarea actelor la aeroport și trecerea vamei se fac într-un alt mod decât cel obișnuit atunci când este vorba despre Regina Marii Britanii.

Regina Elisabeta nu are nevoie nici de permis de conducere

În ce privește condusul mașinii, regina Elisabeta face numai drumuri scurte pe propria proprietate, nefiind văzută vreodată pe străzile din Londra sau de oriunde altundeva. De menționat este că regina preferă să urce la volanul unui Range Rover pe care îl conduce de ceva timp sau al unui Jaguar și a învățat să conducă când a lucrat ca mecanic în Armata britanică, în Cel de-al Doilea Război Mondial.

De asemenea, a fost emis și un pașaport pe numele Majestății Sale, deși ea nu are nevoie de el. Regina Elisabeta a vizitat mai multe țări decât orice monarh din istorie, dar nu are nicio ștampilă pe pașaportul său.

Elisabeta a II-a s-a născut la data de 21 aprilie 1926. Ea este regina a șaisprezece state suverane, cunoscute sub numele de Commonwealth. Ele sunt: Regatul Unit, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Tuvalu, Sfânta Lucia, Sfântul Vicențiu și Grenadine, Antigua și Barbuda, Belize și Sfântul Kitts și Nevis.