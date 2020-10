De ce ne îngrășăm, de fapt, și de ce nu putem slăbi. Un nutriționist din România rupe tăcerea

Din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu probleme de greutate, motiv pentru care apelează la tot felul de diete. Multe dintre ele, însă, nu sunt recomandate de specialişti, acestea făcând mai mult rău decât bine. Un celebru nutriţionist din România explică exact de ce ne îngrăşăm!

Medicul Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuţi nutriţionişti din România, dietele sale fiind întotdeauna bazate pe studii. Aceasta vorbeşte mereu despre adoptarea unui stil de viaţă sănătos, nu despre anumite cure pe care să le ţinem o perioadă. De curând, aceasta a postat, pe pagina de Facebook, o explicaţie ştiinţifică a motivului pentru care ne îngrăşăm.

“Deși ni se pare că noi, oamenii, arătăm așa de o veșnicie, istoria evoluției speciilor ne confirmă că avem în spate 7 milioane de ani de existență, cu modificările de rigoare- și ca aspect, și ca obiceiuri.

Din ei, ultimele 2 milioane de ani am fost vânători-culegători, iar ultimii 10000 de ani am fost agricultori. Ca să ajungem mai aproape de zilele noastre, în majoritatea timpului oamenii nu au avut mâncare pe săturate, ba chiar se și murea de foame. Odată cu industrializarea din anii ‘70, cu supraproducția alimentară și cu alimentele ultra-procesate, am ajuns să ne confruntăm cu obezitatea.

De ce nu erau oamenii grași în trecut? Ba erau, însă doar cei care își permiteau. Amintiți-vă de nobilii romani care mâncau tolăniți în paturi și vomitau, ca să poată mânca din nou. Deci potențial de îngrășare am avut mereu, sătuli nu prea am fost de-a lungul istoriei.

Grăsimea a fost mereu venerată și în multe culturi simbolul fertilității era o femeie obeză. Nimic întâmplător dacă ne gândim că hormonii sexuali sunt dependenți de grăsime. Adolescenții la pubertate au nevoie de 5-6 kg de grăsime în plus ca să poată dezvolta caracterele sexuale secundare. Grăsimea este vitală și pentru formarea și funcționarea optimă a creierului. Depozitele de grăsime din corp sunt garanția independenței noastre energetice- ca un fel de baterie de rezervă a telefonului, care asigură supraviețuirea și funcționarea chiar dacă nu mâncăm nimic câteva ore-zile”, a scris Mihaela Bilic.