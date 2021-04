De ce Jador și Zanni nu se înțeleg deloc la Survivor România 2021. S-a aflat motivul adevărat

Jador și Zanni nu se înțeleg prea bine în competiția ”Survivor România 2021”. Deși înainte de ea se amuzau împreună atunci când se găseau la studio, alături de Alex Velea, factorii perturbatori regăsiți în junglă i-au făcut să se piardă unul pe celălalt. Cei doi se critică continuu, își aruncă acuze și abia se bucură unul de reușita altuia, în pofida faptului că acestea sunt încă pentru binele întregii echipe. Ba chiar tumultul se preconizează a se înteți după ce Jador a nominalizat-o pe Ana, care a ieșit din concurs, aceasta fiind omul de încredere al lui Zanni în Dominicană. Prietenii celor doi au comentat situația.

Bogdan Mocanu și Asiana Peng au fost în platoul WOWnews, acolo unde se comentează întâmplările de la ”Survivor”, și și-au spus părerea despre relația din competiție a prietenilor lor. Mocanu, amic cu Jador, consideră că legătura, și așa șubredă dintre cei doi colegi, va degenera după eliminarea Anei Porgras. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a precizat că Zanni va lua personal decizia manelistului, deși cel din urmă nu a făcut-o intenționat.

„Jador are ceva in el de mascul alfa si Zanni la fel si cred ca totul va degenera. Plecarea Anei a fost picatura care a umplut paharul si Zanni o va lua personal, iar Jador va incerca sa il convinga pe Zanni ca nu a facut intentionat. Eu am incercat sa explic oamenilor, trebuie sa intelegaa ca publicul decide. Cum se poate sa se ajunga sa fie semnata o petitie de atatia oameni care vor sa se intoarca Ana in competitie? Unde erau acesti oameni cand Ana era in competitie?”, a declarat Bogdan Mocanu.