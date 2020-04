Asiana Peng, adevărul despre eliminarea de la Survivor România. Ce a declarat după ce a plecat acasă

Faimoasa Asiana Peng a intrat la nominalizare alături de Elena Ionescu, ex-Mandinga, concurentă aprigă și campioană la numărul de propuneri spre eliminare primite. Publicul a votat-o, ca până în prezent, tot pe ea, așa că Asiana Peng a fost trimisă acasă. Ultimele declarații ale sportivei de la Survivor România.

Duminică seară, echipa albastră a câștigat imunitatea, iar adversarii lor au fost nevoiți să nominalizeze un coechipier pentru eliminare, după ce cu o seară în urmă au propus-o pe Elena. Asiana l-a votat pe Ghiță „din punct de vedere social”, după cum a spus aceasta, în urma conflictelor din tabără a căror nucleu a fost. Ghiță a numit-o pe Asiana, căci: „Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea”, a spus el.

Din cele cinci voturi ale Faimoșilor, 3 au fost pentru Asiana și numai două pentru Ghiță. De altfel, de când Războinicii au aflat cine va merge la nominalizare alături de Elena, au declarat că persoana propusă va fi sacrificată, dat fiind că artista se bucură de multă susținere din partea publicului și a reușit, până acum, să rămână în Dominicană, chiar dacă a fost propusă spre eliminare de cinci ori.

„Gândul la început îmi era în permanență acasă. Nu reușeam să accept ideea că sunt acolo și că trebuie să mp focusesc și să nu ma mai gândesc ‘Oare ai mei ce fac?’. Când am luat totul ca atare mi-am dat drumul și efectiv mă bucuram de fiecare zi la Survivor! Orice mi se părea frumos. Și faptul că mă întindeam pe scândura aia și mai venea câte o șopârlă, cam așa de mult a început să-mi placă.

Încerc să mă reacomodez cu viața pe care o aveam înainte. Vreau să mă bucur de fiecare clipă. Tocmai asta am învățat la Survivor să descopăr frumosul în urât și tocmai de aceea la momentul de față eu radiez de fericire pentru că nu îmi vine să red că eu chiar am reușit să trec peste niște momente și am reușit să trăiesc în condiții de neimaginat”, a declarat sportiva la Fan Arena.