Ana Porgras, eliminată din cauza lui Jador? Cine rupe tăcerea și lămurește situația de la Survivor România 2021

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor, la propunerea lui Jador, care a nominalizat-o. Ea s-a declarat surprinsă de faptul că Jador a nominalizat-o. Publicul l-a salvat pe Sebastian Chițoșcă, de la Faimoși, trimițând-o pe fosta gimnastă acasă.

Ana Porgras s-a declarat șocată, deși a spus că a presimțit că va pleca acasă. Imediat după ce a aflat rezultatul votului, ea a făcut declarații și a spus că și-a demonstrat că este o luptătoare.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă, pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în «Survivor România». Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a spus Ana Porgras, după eliminare