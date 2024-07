De ce a fugit de acasă Elena Cârstea la doar 16 ani. Artista a mărturisit tot: „Tata nu a fost de acord!”

În anii trecuți era una din artistele pe val, cu multe apariții publice și melodii de top. Din păcate, viața artistei Elena Cârstea nu a fost întotdeauna una bună, nici în adolescență, și nici la maturitate. Recent, fanii au aflat și alte povești, printre acestea și de ce a fugit de acasă Elena Cârstea la doar 16 ani.

Ajunsă astăzi la 62 de ani,împliniți pe 26 februarie, Elena Cârstea este una din artistele generației ’80, care avea să încânte sufletele românilor ani buni. Dar, cu mult înainte de a deveni artista pe care toți o știm, a fost și ea, la rândul ei, copil, adolescentă, tânără domnișoară și, mai apoi, femeie în toată regula.

Stabilită în celebrul stat american Florida, de mai bine de 18 ani, Elena Cârstea a decis la un moment dat să vorbească despre copilăria, adolescența și primii ei pași în lumea muzicii. Printre poveștile despre copilăria sa, și-a adus aminte de primele sale legături cu muzica, artista spunând că:

Eu mă ţineam după ea. Am început să cântăm împreună. Am şi un filmuleţ de când eram mici pe care ni l-a făcut Televiziunea Română.”, spune artista.

Încă din primii ani ai copilăriei din Mediaș, orașul unde avea săs e mute la 9 ani, artista a decis că muzica este ceea ce își dorea, deși părinții nu prea erau de acord.

Cu toate astea, încă din frageda copilărie Elena Cârstea avea să aibă și rezultate spectaculoase, așa cum peste ani, ca adult avea să aibă și altele:

Cât am fost copil am luat câteva premii internaţionale. Eu cu Sanda şi profesorul Stirner. Aveam o orchestră de copii, foarte frumoasă, cu care am fost în Yugoslavia la un concurs unde am câştigat locul I.

Pe urmă am cântat la Ateneul Român, aveam vreo 7 ani, în faţa lui Ion Gheorghe Maurer (liderul comunist, n.n.). Din clasa a I-a am fost prietenă cu fraţii Moldovan, am copilărit împreună şi ne-am făcut orchestra noastră, „Trandafirii Negri”. Şi l-am cooptat pe Ioan Gyuri Pascu să vină cu noi.

El era mai bun prieten cu sora mea mai mică, Ofelia, dar ne-am lipit şi ne-am împrietenit. Ne-am făcut şi un grup de fete la un moment dat. Mai este Camelia Zota. Cântam nonstop, unde se putea.”, povestește artista într-un interviu acordat publicației curentul.net.