EXCLUSIV Detalii în premieră despre ruptura dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu. ”Nu a înțeles de ce prietena ei a umilit-o!”

Au fost cele mai bune prietene, dar acum au ajuns dușmance de moarte. Deși au trecut zece ani de la cearta dintre ele, Silvia Dumitrescu și Elena Cârstea nu vor să îngroape nici acum securea războiului, iar impact.ro a aflat care este mărul discordiei.

Fac parte din Generația de Aur a muzicii ușoare românești și ambele sunt nume consacrate în acest domeniu. De altfel, au fost cele mai bune prietene timp de 20 de ani, însă s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele la începutul anului 2010. Pe atunci, Elena Cârstea mărturisea că suferă de anevrism și că doar o operație pe creier o poate salva. Prietena de-o viață, Silvia Dumitrescu, i-a sărit imediat acesteia în ajutor, începând să dea telefoane oamenilor de afaceri, pentru a-i îndupleca să doneze bani cu care să plătească operația Elenei.

Printre donatori s-a numărat și Gigi Becali, iar artista a reușit să se opereze și să scape cu viață după o intervenție ce a durat aproximativ zece ore. La puțin timp după aceea, la urechile Silviei au ajuns câteva vorbe urâte spuse chiar de prietena pe care o salvase de la moarte. Între ele a urmat, mai apoi, un război mediatic de zile mari:

“Nu m-am așteptat niciodată la așa ceva. Eu am ajutat-o foarte mult și ea și-a bătut joc, nici măcar un mulțumesc nu a spus după câte am făcut pentru ea. Este o nesimțită nerecunoscătoare, i s-au urcat fițele la cap și nu vreau să mai am de-a face cu ea”, mărturisea Silvia Dumitrescu în urmă cu un deceniu.