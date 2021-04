De ce a bătut-o Marian Drăgulescu pe fosta soție. Adevărul s-a aflat acum

Marian Drăgulescu este cunoscut datorită performanțelor sale în gimnastică românească, însă și din cauza scandalului în care a fost implicat cu fosta lui soție.

Gimnastul a fost căsătorit cu Larisa Drăgulescu, care a fost victima violenței domestice. Sportivul și-a bătut soția, iar ea a apărut, la acel moment, plină de vânătăi în public.

Căsnicia lor a fost marcată de multe scandaluri, deși a ținut foarte puțin, iar violența nu a lipsit din această poveste de dragoste.

Invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai, Marian Drăgulescu a fost pus în fața momentului adevărului. De ce a bătut-o pe Larisa Drăgulescu?

Deși a încercat să își motiveze comportamentul violent, spunând că fosta lui soție era cea care de multe ori iniția altercațiile fizice, gimnastul spune că au fost multe dăți în care nu a ripostat.

El a mai spus că regretă faptul că și-a pierdut cumpătul și nu s-a putut controla în unele momente. El a mai spus că nu a mai dat în nicio femeie de atunci.

„De multe ori nu am ripostat, dar au fost și situații în care am ripostat și din punctul acesta de vedere îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul la acel moment. Am învățat din acele greșeli, am învățat că trebuie să nu mă mai pun niciodată în acele situații în care să nu mă mai pot controla și de-a lungul timpului nu am mai avut.”, a continuat el.

El a fost întrebat dacă a mai dat și în alte femei. „Nu, niciodată, a fost singurul caz și singura relație care a fost de așa natură, cu altercații, scandaluri și certuri”, a mai explicat el.