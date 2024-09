Ce a făcut Doinița Oancea după ce fostul ei iubit s-a căsătorit cu Lora. Actrița a făcut totul public

Doinița Oancea, cunoscută actriță și iubită de publicul român pentru rolurile sale din diverse seriale de televiziune, a făcut un gest neașteptat în ziua în care fostul ei iubit, Ionuț Ghenu, s-a căsătorit civil cu Lora. Relația dintre Doinița și Ionuț a fost una îndelungată și intens mediatizată, însă despărțirea lor și, ulterior, căsătoria lui Ionuț cu Lora, au atras și mai mult atenția publicului și a presei.

Joi, 19 septembrie 2024, Doinița Oancea a rupt tăcerea în ziua în care fostul ei iubit, Ionuț Ghenu, s-a căsătorit civil cu Lora, alegând să facă public un mesaj sincer și deschis.

Lora și Ionuț Ghenu au făcut pasul cel mare la aproape 10 de ani de la momentul în care Doinița Oancea susținea că a fost trădată în dragoste. Lora, considerată prietena ei cea mai bună, s-a amorezat de Ionuț Ghenu, fostul partener al Doiniței de la acea vreme. Iar în ziua nunții celor doi, actrița a transmis un mesaj profund.

Acum, după aproape 10 ani de relație, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil. Joi, 19 septembrie 2024, fix în ziua în care cei doi și-au jurat iubire veșnică, Doinița Oancea a simțit nevoia să facă public un mesaj în mediul online, dând de înțeles că se află într-una dintre cele mai prospere și înfloritoare perioade din viața sa:

”@vivaromania a considerat ca sunt si eu un Influencer , chiar de succes se pare..atat timp cat m au si premiat! Las aceasta poza aici pentru a le multumi public , pentru a mi aminti eu de aceasta seara si acest premiu neasteptat !

Si ca o premianta ce sunt, care pot eu sa influentez oamenii , SPER ca va influentez sa traiti autentic, normal, sa nu va puneti masti si filtre, sper ca va influențez sa fiti aceeasi oameni si in viata personala si in online , sper ca va influentez sa traiti frumos, sa fiti buni si sa acceptati ca putem sa dam si fails si e Ok ca nu suntem Perfecti si e Ok !

Hai va pupa Doinita Actrita -… “the Influentzeritza“.