EXCLUSIV Fosta soție a lui Marian Drăgulescu, vedetă pe un site pentru adulți. Din ce face mulți bani

Larisa Drăgulescu, care în 2015 a strălucit și pe coperta Revistei Playboy, și-a făcut ordine în viață, după un divorț zgomotos de celebrul gimnast Marian Drăgulescu. Mai mult, de dragul celor doi copii ai lor, foștii soți au făcut pace și se înțeleg perfect. Larisa se străduiește, la vreme de pandemie, să câștige cât mai mulți bani, pentru a le asigura micuților ei un trai fără lipsuri financiare. Ziua, Larisa lucrează ca funcționar administrativ la o firmă de petrol, din Reșița, apoi își dedică mare din timp colaborării cu un site de adulți vestit în lume, unde postează fotografii și filmulețe, în care apare dezbăcată, fanii plătind în jur de 10 euro lunar, ca să-i admire trupul frumos. Nu ascunde acest fapt și nici că îi pasă de gura lumii: ”Gurile rele există, bineînțeles, și mă blamează pentru ceea ce am ales să fac însă, dacă stăm să ne gândim bine, în fond, eu pe rețelele mele de socializare întotdeauna am avut postări provocatoare sau deloc cuminți, aș putea spune, așa că nu e este ca și cum am fost o “călugăriță” și acum am ales să mă dezbrac. Îmi place să pozez erotic sau chiar porno și nu am niciun fel de inhibiție în ceea ce privește asta, mă simt fericită că pot să fac asta și să câștig bani frumoși făcând ceva ce îmi place”, ne-a spus Larisa, în exclusivitate pentru Playtech, într-un interviu în care ne-a mai povestit și despre Marian, despre copiii ei, pe care îi adoră, dar și despre muzică, o mai veche pasiune la care revine, anul acesta, alături de solistul Fabio Niță.

Am aflat că le pregătești fanilor o nouă surpriză muzicală, alături de prietenul tău de suflet, Fabio. Despre ce proiect este vorba? Veți avea și un videoclip?

Așa cum ai spus și tu, Fabio este prietenul meu de suflet. Este omul alături de care mi-am îndeplinit visul copilăriei mele, acela de a cânta. Fac o mică paranteză. Când eram mică, singură mea plăcere era aceea de a cânta și de fiecare dată când primeam bani îmi cumpăram casetofoane și microfoane. Fabio m-a susținut să facem câteva piese frumoase împreuna și anul acesta urmează să lansăm o nouă colaborare muzicală ce va conține și un videoclip incendiar.

Ai cont pe un site de adulți extrem de popular, în care fanii îți pot admira trupul superb, dacă plătesc un abonament de 10 euro. Multe vedete fac acest lucru, chiar și Mihai Trăistariu. E o sursă bună de venit, la vreme de pandemie? Trebuie să postezi și fotografii nud?

Am început anul 2021 cu un proiect nou și provocator. Acesta îmi ocupă 80% din timp însă cu toate acestea sunt în totalitate acasă și mă pot ocupă în același timp și de creșterea și de educația copiilor mei. Gurile rele există, bineînțeles, și mă blamează pentru ceea ce am ales să fac însă dacă stăm să ne gândim bine, în fond, eu pe rețelele mele de socializare întotdeauna am avut postări provocatoare sau deloc cuminți, aș putea spune, așa că nu e este ca și cum am fost o “călugăriță” și acum am ales să mă dezbrac. Îmi place să pozez erotic sau chiar porno și nu am niciun fel de inhibiție în ceea ce privește asta, mă simt fericită că pot să fac asta și să câștig bani frumoși făcând ceva ce îmi place și ceva care îmi da și posibilitatea de a stă foarte mult alături de familia mea. Pe mine, pandemia m-a adus acasă în țara, din luna martie. Stând acasă, am descoperit că pot să fac acest lucru online din care să câștig un venit considerabil.

În 2015, ai pozat în ”Playboy”. Cum a fost la ședința foto? Te-a certat cineva din familie, după ce te-a văzut pe copertă? Ce ți-ai cumpărat din banii primiți pentru acea colaborare?

Am fost playmate pentru revista Playboy din România și, dacă nu mă înșel, am fost chiar ultimul model al revistei la noi în țară. Acesta a fost încă un vis împlit. Mi-am dorit să apar în revista cu cele mai sexy și frumoase femei din lume, încă de pe vremea când eram căsătorită cu Marian. Familia mea întotdeauna m-a susținut în toate deciziile mele așa că imaginează-ți că au fost foarte mândri de mine și au dat năvală să își achiziționeze revista. Din momentul acela am pozat nud în mai multe colaborări iar în noul meu proiect fanii mei au posibilitatea să își achiziționeze imagini sau video-uri nud cu mine, contra cost.

Deși ești o femeie foarte frumoasă, norocul se cam lasă așteptat în dragoste. Recent, ai mai pus punct unei povești de dragoste. Cum sunt bărbații în ziua de azi, ce le lipsește ca să-ți merite dragostea? Ai scris pe Facebook: ”Sentimental, nu e vina mea că nu reușește nimeni să mă îndragostească cu adevărat”.

Frumusețea ține de gustul fiecăruia. M-am simțit frumoasă și iubită în toate relațiile mele chiar dacă acestea s-au terminat prost. De curând, am constatat că, după fiecare despărțire, m-am focusat doar pe business și am avut mari beneficii financiare. Probabil că dragostea m-a ținut de fiecare dată puțin pe loc sau poate că rămânând singură am știut cum să profit de frumusețea mea exterioară. De-a lungul anilor, după divorț, am câștigat bani frumoși și cred că am realizat multe lucruri pe care alții nu le pot avea într-o viață, însă îmi doresc să îmi ating limitele câștigând și mai mult cu acest nou proiect. Mda, dragostea poate că nu este pentru mine.

Cu Marian Drăgulescu, fostul soț, în ce relații ai rămas, a fost o despărțire cu scântei…Vă văd adesea împreună, în poze, alături de copii, chiar și în vacanțe.

Cu fostul soț am o relație foarte bună. Suntem părinți pentru copiii noștri și ne respectăm fiecare atribuțiile părinteșți.

Marian are o altă iubită, cum te înțelegi cu ea?

Nu o cunosc pe actuala lui iubită. Cred că este cumva opusul Corinei pentru că nu am auzit-o vreodată să intervină în vreo discuție cu mine și cu Marian.

Fiul vostru, Richard, a intrat, la doar cinci ani, direct în primul an de școală, trecând peste clasa 0. Profesorii îl consideră un mic geniu…

L-am dat pe Richard mai devreme la școala deoarece mi-am dorit să fie mereu alături de sora sa, Beatrice. L-am inițiat încă de la naștere, spunându-i mereu că va trebui să aibă grijă de sora lui ca de ochii din cap. Fiica mea Beatrice s-a născut fără auz dar, în momentul acesta datorită tehnologiei avansate, aude acum și este bine. Este la Liceul sportiv, în clasa a- IX-a, mereu în aceeași bancă cu fratele ei, Richard, care este și principalul ei sprijin.

Beatrice, fiica voastră, pare copia ta, la indigo, are chipul tău. Ea la ce este talentată? Face vreun sport? Ce meserie vrea să-și aleagă?

Copiii mei au făcut școala generală unde am făcut-o eu și acum liceul exact unde a făcut și tatăl lor. În școala generală, foștii mei profesori îi mai spuneau că este Larisa în miniatură și că mă văd în reluare. Mie îmi place să cred că amândoi îmi seamănă. Îmi doresc de la Richard să-i semene lui taica-su doar în ceea ce privește talentul sportiv. Beatrice face fotbal feminin în prezent și este pasionată de pictură.

Anul trecut, Marian și fiul vostru, și el un gimnast de mare valoare, au participat la aceeași competiție. A fost un moment unic în istoria sportivă din România. Încă ai emoții și pentru Marian? Ai fost în galerie?

Am avut duble emoții. Nu au concurat unul împotriva altuia, deoarece sunt la categorii diferite. Chiar dacă nu mai sunt cu Marian, mereu îl urmăresc în competiții și îi țin pumnii, ca de fiecare dată. Emoțiile transmise de fiul meu, atunci când concurează, sunt de nedescris.

Ești psiholog de profesie, ai avut un loc de muncă și în Dubai. Ce nu a mers acolo? Acum unde ești angajată?

Am lucrat în Dubai 2-3 ani, într-un club de noapte, apoi în Germania. În prezent, activez ca funcționar administrativ la o firmă de petrol din Reșița.

Ce planuri ai pentru 2021? Unde te vezi, în această vară, pe ce plajă?

În 2021 îmi doresc să vizitez cât mai multe țări dacă va trece pandemia. Îmi doresc multe, însă nu le divulg încă…