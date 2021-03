De ce a ajuns Adda la spital. Cântăreața, pe perfuzii, are o boală neștiută

Veste bombă pentru fanii Addei. Se pare că frumoasa cântăreață suferă de o boală neștiută, iar fanii fostei concurente de la Asia Express sunt destul de alarmați. Care a fost mesajul postat de soția lui Cătălin Rizea pe Facebook și ce au observat admiratorii săi în fotografie.

Clipe dificile pentru Adda și familia sa. Faimoasa cântăreață a ajuns pe mâinile doctorilor și va trebui să sufere anumite schimbări. Artista a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, în care și-a anunțat admiratorii de ce boală suferă. Întinsă pe patul de spital, cu perfuzii la mână, dar cu același zâmbet optimist pe chip, Adda le-a povestit fanilor ce probleme de sănătate are și de ce a trebuit să țină o cură de detoxifiere fizică și psihică:

Asa ca, am inceput sa citesc, sa ma documentez si mai bine si sa incep sa caut si sa tratez CAUZA- care este acolo, in celulele noastre si la nivel de subconstient, stres, obiceiuri alimentare proaste, antibiotice, antiinflamatoare etc. Am inceput o detoxifiere puternica, atat fizica cat si psihica.

„Poza asta este nuca din peretele Facebookului dar este pentru cei care stiu ce inseamna intoleranta la histamina si dermografismul. V-am promis ca va tin la curent cu evolutia mea. Poate va ajut, inspir. Am ajuns, acum cateva saptamani, in punctul in care m-am saturat sa tratez simptome si am refuzat sa cred ca o sa fiu dependenta toata viata de antihistaminice.

Totul a început anul trecut, în octombrie 2020, când Adda s-a confruntat cu probleme de sănătate, atunci când și-a dat seama că este alergică la un anumit medicament. Reacția a fost atât de puternică, încât solista s-a trezit cu semne urâte pe spate. Sătulă a de a trăi veșnic cu pastile contra alergiei, artista și-a luat inima în dinți și s-a lăsat pe mâna medicilor, fiind convinsă, acum, că a găsit soluția pentru toate problemele sale.

Deși majoritatea fanilor o susțin și i-au tranmis mesaje optimiste, urându-i să se însănătoșească grabnic, câțiva internauți au criticat-o dur pe Adda pentru decizia luată. Mai mult de atât, o femeie a raportat-o pe artistă la Agenția Medicamentului.

„Ok. Sunteti foarte multi “doctori” pe internet. Cu foarte multa ura! Am fost si raportata la Agentia Medicamentului de catre o doamna doctor care cica e cea mai buna pa’ histamina. Care, daca si-ar fi dorit sa ajute REAL,probabil mi-ar fi scris in privat care este leacul suprem pentru aceasta afeciune, din moment ce dansa il cunoaste si nu m-ar fi acuzat aiurea in tramvai.

Eu doar am tinut oamenii interesati de acest subiect la curent cu ceea ce fac si ceea ce incerc dupa MULTE investigatii facute de DOCTORI! Nu de samani si oameni ai pesterilor. AM SPUS faptul ca INCERC SI O ALTA ALTERNATIVA pentru ca NU VREAU sa iau pastile toata viata mea! Am scris in postare “POATE VA AJUT SAU INSPIR” nu am scrie FACETI CA MINE! Singurul lucru pe care l-am recomandat a fost o CARTE! Nu imi bagati cuvinte in gura, va rog! Intentia mea a fost una BUNA!

Sunt supravegheata de DOCTORI. TRATAMENTUL ESTE SPECIAL PENTRU AFECTIUNILE MELE PROPRII SI PERSONALE! Am sugerat mereu sa VORBITI CU SPECIALISTI! In alergologie, nutritie si ce vreti voi! Am dat o alta alternativa- daca alergologul te infunda de pastile care nu te ajuta cu nimic, incearca sa mergi la un nutritionist si poate o sa aflii cauza! E simplu! Fiecare actioneaza in functie de probleme, posibiltati, convingeri. Nu imi bagati cuvinte in gura! Multumesc frumos! Si cu asta am incheiat!”, a fost replica Addei, conform paginii sale de Facebook.