Adda e în extaz! Ce a reușit să facă artista, în sfârșit, de când este mămică. Faimoasa cântăreață este tare mândră de progresul ei. Cum arată acum fosta concurentă de la Asia Express.

La nici 30 de ani, Adda are tot ce-și poate dori: o carieră fulminantă, o voce impresionantă, milioane de fani în toată România și o familie fericită și împlinită. Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai îndrăgite și sudate cupluri din România, cei doi afișându-și relația frumoasă atunci cînd au participat în cuplu la emisiunea Asia Express.

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de câțiva ani, iar tabloul de familie este completat perfect de către micuțul Alexandru, fiul lor, care le aduce numai bucurii. Dar acesta nu este singurul motiv de bucurie pe care-l are frumoasa artistă. Celebra solistă a postat o serie de fotografii pe pagina sa oficială de Facebook unde a împărtășit cu admiratorii săi cât de mult a slăbit. Adda arată senzațional, iar internauții s-au întrecut în laude și aprecieri la adresa frumoasei artiste.

„V-am terorizat cu slabitu’ meu! Da-s fericita ca mi s-a intors talia acasa Nu stiu pe unde a umblat in ultimii ani… Va pup si va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara – GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul…tam tam.”, le-a mărturisit cântăreața fanilor de pe Facebook.