De ce a acceptat Claudia de la Insula Iubirii cererea în căsătorie a lui Bogdan, de fapt. A recunoscut abia acum: „Orice femeia visa la asta”

Finalul sezonului șapte al emisiunii Insula Iubirii a venit cu o cerere în căsătorie în cazul cuplului format din Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan. Bărbatul s-a așezat genunchi și a cerut-o de soție, însă, la scurt timp de la plecarea de pe insulă cei doi și-au spus adio. De ce a acceptat, totuși, bruneta cererea în căsătorie.

Bonfire-ul final al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a fost unul total neașteptat, dar plin de emoții pentru cuplul format din Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan. După cele 21 de zile petrecute în Thailanda, cei doi parteneri au ales să plece împreună de pe insulă.

Ba mai mult, momentul a culminat cu o cerere în căsătorie, bărbatul întrebând-o pe brunetă dacă dorește să fie soția lui. Claudia a acceptat, astfel că au plecat acasă logodiți. Cu toate acestea, la doar trei luni distanță, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite.

Într-un interviu acordat pentru platforma AntenaPlay, la câteva săptămâni de la difuzarea episodului final pe TV, Claudia Florescu a vorbit deschis despre deciziile pe care le-a luat.

Bruneta a explicat care a fost motivul pentru care a acceptat cererea în căsătorie, crezând că bărbatul pe care îl iubea avea să îi demonstreze prin fapte, în afara emisiunii, că se va schimba și le va fi bine.

”La bonfire-ul final, acea cerere în căsătorie a fost un moment foarte emoționant, cred că orice femeie și-ar fi dorit să fi fost în locul meu sau să aibă o cerere de genul ăla. Am spus DA, dar înainte să spun DA au fost părți în care eu i-am spus lui Bogdan și când am fost întrebată dacă vreau să ies cu el din emisiune am zis că: ”înainte să răspund as vrea să îl întreb pe el dacă afară ar fi decis să îmi demonstreze prin fapte și nu prin vorbe”.

Dacă el la bonfire-ul final îmi spunea: ”nu voi reuși sau nu mă simt în stare să îți demonstrez prin fapte”, aș fi spun NU. Însă el mi-a zis că ieșind de acolo îmi poate demonstra doar prin fapte.

Și de aceea eu am spus DA cererii în căsătorie. Dacă eu știam și eram convinsă că el afară va fi același Bogdan, nu i-aș fi spus DA (..)

Normal, îl iubeam, îmi doream o cerere în căsătorie, îmi doream să ne căsătorim pentru că planurile noastre de viitor erau astea. Însă iubirea vine, se consumă și, din păcate, se și termină.”, a dezvăluit fosta parteneră de viață a lui Bogdan Cîrlan.