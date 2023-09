Claudia Florescu şi Andrei Ifrim, idilă la Insula Iubirii? Imaginile care nu au fost date la TV: „Am o imagine, afară se va întâmpla”

Claudia Florescu, concurentă la Insula Iubirii, a mărturisit public la Antena 1 că îl place pe Andrei Ifrim. Bărbatul posedă trăsături fizice – dar nu numai – ce îi plac foarte mult tinerei. Un material înregistrat video nu a fost însă difuzat pe micile ecrane. Ce s-a aflat abia acum despre cei doi. Foto

S-a înscris la Insula Iubirii pentru a-și testa relația amoroasă cu Bogdan Cîrlan. Cei doi parteneri au avut parte de unele dintre cele mai speciale momente din viața lor la Antena 1. Bărbatul a îngenuncheat în fața tinerei cu un inel superb și un buchet de trandafiri și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui.

Claudia Florescu a acceptat cererea în căsătorie a lui Bogdan Cîrlan. Doar că fericirea cuplului nu avea să dureze, fiindcă după ce partenerii s-au întors de la filmări nu a mai durat multă vreme și au pus capăt relației amoroase. Ea a fost cea care a luat această decizie.

Tânăra concurentă de la Insula Iubirii a explicat că a urmat o perioadă cu ambiții în relația lor, însă lucrurile s-au schimbat și, după trei luni, au decis să se despartă. Potrivit spuselor Claudiei Florescu, lui Bogdan Cîrlan îi place să trăiască în confort și nu face eforturi mai mari decât strictul necesar.

Mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu Claudia Florescu după despărțirea de Bogdan Cîrlan, mai ales că tânăra a recunoscut public că i-a plăcut mult de ispita Andrei Ifrim, de la Antena 1. Acum a fost dezvăluit un material ținut ascuns. Ce i-a spus concurenta bărbatului-ispită de la Insula Iubirii, la emisiune.

Un material video înregistrat la Antena 1 a luat pe mulți prin surprindere. Imaginile nu au fost difuzate pe micile ecrane. Acum, însă, s-a aflat totul. Concurenta și-a mărturisit sentimentele față de bărbatul-ispită de la Insula Iubirii, fără să excludă scenariul unei relații amoroase.

Claudia Florescu i-a spus ispitei Andrei Ifrim că îl place foarte mult, însă lucrurile nu trebuie făcute în cadrul emisiunii, fiindcă ar fi greșit – asta pentru că are demnitate și pentru că ține la imaginea ei. Dacă s-ar întâmpla ceva, și-ar face de râs și propria familie, dar și pe cea a lui Bogdan Cîrlan.

„Indiferent ce se întâmplă… afară se fac lucrurile, nu aici, pentru că eu am o demnitate, am o imagine, am un respect față de mine, familia mea și familia lui. Eu m-am apropiat de persoana care îmi place, pentru că tu îmi placi. (…)

Eu nu găsesc pretexte! Nu aș fi mers mai departe cu tine aici. Poate te-aș fi cunoscut afară. Sunt sinceră!”, i-a spus concurenta de la Insula Iubirii ispitei sale, într-un material ce nu a fost difuzat pe micile ecrane, la Antena 1.