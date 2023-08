Reacția dură a Claudiei Florescu de la Insula Iubirii, după ce a fost criticată că l-a părăsit pe Bogdan Cîrlan: ”Suferința ne întărește”

Finalul sezonului șapte al emisiunii Insula Iubirii a adus o cerere în căsătorie în cazul cuplului format din Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan. Bărbatul a cerut-o în căsătorie, ea a acceptat, astfel că au plecat împreună de pe insulă. Acasă, însă, relația nu a mai mers mult timp, astfel că, după numai trei luni, partenerii s-au despărțit. Cu ce mesaj vine acum bruneta, după difuzarea bonfire-ului final, dar și a declarațiilor făcute la șase luni de la încheierea show-ului.

Bonfire-ul final a fost unul total neașteptat, dar și superb, în același timp, pentru cuplul format din Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan. După cele 21 de zile petrecute în Thailanda, cei doi au decis că vor pleca împreună de pe insulă, ba mai mult, bărbatul a cerut-o și în căsătorie.

Vizibil emoționată, concurenta a acceptat propunerea partenerului, astfel că cei doi au plecat logodiți de pe insulă. Acasă, însă, lucrurile au stat diferit. După doar trei luni, ei au ajuns în pragul despărțirii, iar în interviurile date la șase luni după terminarea filmărilor, fiecare și-a expus motivele.

În urma difuzării episodului final, unii dintre fanii emisiunii au empatizat cu Bogdan Cîrlan și au criticat-o în termeni dur pe Claudia Florescu pentru faptul că s-a despărțit de el, după ce a fost cerută în căsătorie.

Pe conturile sale personale de pe rețelele sociale, antrenoarea de fitness a venit cu un răspuns pentru toți cei care au criticat-o și judecat-o pentru alegerea făcută. Aceasta a spus că nimeni nu știe prin ce a trecut, dacă a suferit sau dacă a fost în depresie după ce ea și fostul ei iubit au decis să meargă pe drumuri separate, astfel că nu ar trebui să fie judecată.

„Bună oameni frumoși! Acum că s-a terminat emisiunea voi scrie câteva rânduri și va fi ultima oară când eu voi vorbi despre fosta mea relație. Nu trebuie să mă justific și nici să dau explicații cuiva.

Cine a vrut să înțeleagă, a înţeles, cine nu, nu mă interesează, pentru că nimeni nu a trăit în locul meu, nimeni nu știe dacă eu am suferit, nimeni nu știe dacă eu am căzut în depresie. Dacă nu plâng în fața voastră, daca nu fac pe victima, asta nu înseamnă că nu am suferit.

Dacă nu credeam în acea relație și nu iubeam nu aș fi făcut pasul acela de a abandona totul pentru acea relație, asta înseamnă că durerea m-a calit de-a lungul anilor și m-a învățat să cad pentru a mă ridica mai puternică, deoarece viața este făcută și din suferință. Tocmai suferința este partea care ne întărește”, a scris fosta concurentă de la Insula Iubirii pe InstaStory.