Datorii de milioane de euro pentru Simona Halep. Fostul lider mondial a adunat o adevărată avere în cariera sa, aceasta fiind cifrată la aproape 50 de milioane de euro. În plus, constănțeanca a făcut investiții mari în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, Simona Halep pare să aibă probleme financiare, firmele deținute de fratele și de tatăl său având datorii uriașe.

Datorii de milioane de euro pentru Simona Halep. Fostul lider mondial a adunat doar din tenis peste 39 de milioane de dolari. În plus, ea câștigă aproximativ 4 milioane de dolari pe an din contracte de publicitate. Averea sa totală este estimată în topurile de specialitate la aproape 50 de milioane de euro.

Halep a făcut și numeroase investiții în domeniul imobiliar. Ea deține un hotel de lux în nordul stațiunii Mamaia, dar și un bloc rezidențial în aceeași localitate. Ea mai deține și o pensiune în Poiana Brașov, dar are proiecte și în București, precum cel din Calea Floreasca. Acestora li se adaugă superba vilă pe care și-a ridicat-o pe malul Lacului Snagov, unde locuiește cu soțul său, Toni Iuruc.

Banii câștigați de Simona Halep în cariera sa au adus bunăstare și familiei campioanei. Dar afacerile fratelui și tatălui jucătoarei par a lovi puternic în bugetul acesteia, câtă vreme este singura milionară în euro din propria familie.

Conform Romania TV, afacerile pe care le au ceilalți membri din familia Halep se află în colaps. Fratele mai mare al Simonei, Nicolae Halep, deține firma New Concept Imob SRL. Societatea se ocupă cu tranzacții imobiliare și are în prezent datorii de 15,2 milioane lei, circa 3 milioane de euro. Cifra anuală de afaceri a firmei este de 120.000 de lei.

Tatăl jucătoarei de tenis, Stere Halep, deține societatea Cubit SRL, care în prezent are datorii de 7,3 milioane de lei, aproape 1,5 milioane de euro. Firma lui Stere Halep a înregistrat zero în dreptul cifrei de afaceri. în anul precedent. Un total de 4,5 milioane de euro datorii, o sumă importantă chiar și pentru averea Simonei Halep.

Simona Halep s-a accidentat înainte de turneul de la Miami, suferind o ruptură la coapsa stângă.

„Salutare tuturor! În timp ce mă antrenam la Miami ieri, am simțit o durere la piciorul stâng. Am avut probleme cu coapsa încă de la semifinala de la Indian Wells și am sperat că lucrurile se vor îmbunătăți, dar un RMN noaptea trecută a descoperit, din nefericire, o ruptură.

Corpul meu are nevoie de timp pentru a se recupera și voi lua o pauză de trei săptămâni. Asta înseamnă că nu voi participa la Miami, Charleston și Fed Cup (n.r. – Billie Jean King Cup). În timp ce mă simt extrem de dezamăgită să împărtășesc aceste vești, sunt încrezătoare în urma unui început de an grozav și rămân motivată să fac tot posibilul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură”, a scris Halep pe conturile de pe rețelele sociale.