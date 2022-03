Simona Halep, înlocuită în echipa României de Fed Cup. Fostul lider mondial confirmase revenirea în naționala feminină, în vederea partidei cu Polonia, din 15 și 16 aprilie din barajul pentru calificarea la turneul final al competiției. Dar jucătoarea din Constanța s-a accidentat înainte de a lua startul în turneul de la Miami. Astfel, Simona Halep a devenit indisponibilă pentru meciul din Fed Cup, actuala Billie Jean King Cup, căpitanul-nejucător al echipei, Horia Tecău, convocând o altă jucătoare în lot.

Reîntoarcerea Simonei Halep după aproape 3 ani în echipa de Fed Cup fusese anunțată și de noul căpitan-nejucător al formației, Horia Tecău.

Simona Halep a suferit o accidentare la coapsa stângă înainte de turneul de la Miami. Ea a fost nevoită să se retragă din competiție, anunțând că va lipsi la concursurile din perioada următoare, inclusiv la meciul cu Polonia.

„Salutare tuturor! În timp ce mă antrenam la Miami ieri, am simțit o durere la piciorul stâng. Am avut probleme cu coapsa încă de la semifinala de la Indian Wells și am sperat că lucrurile se vor îmbunătăți, dar un RMN noaptea trecută a descoperit, din nefericire, o ruptură.

Corpul meu are nevoie de timp pentru a se recupera și voi lua o pauză de trei săptămâni. Asta înseamnă că nu voi participa la Miami, Charleston și Fed Cup (n.r. – Billie Jean King Cup). În timp ce mă simt extrem de dezamăgită să împărtășesc aceste vești, sunt încrezătoare în urma unui început de an grozav și rămân motivată să fac tot posibilul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură”, a scris Halep pe conturile de pe rețelele sociale.