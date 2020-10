Daniela Gyorfi, la un pas de depresie după ce a pierdut sarcina: ”Am crezut că mor”

La emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, prezentată de Adela Popescu și Cove, cântăreața Daniela Gyofi a povestit drama prin care a trecut până când a adus-o pe lume pe Maria, fetița pe care o are cu George Tal.

Daniela Gyorfi, la un pas de depresie după ce a pierdut sarcina

Astfel, artista a pierdut trei sarcini și ajunsese chiar la depresie, plângând din orice. Daniela Gyorfi a spus că a trecut prin clipe de coșmar, deoarece a pierdut sarcinile la 3-4 luni.

”Pe la 36-37 de ani, când l-am cunoscut pe George, m-am gândit că e timpul să fac un copil. Și mama îmi tot spunea că îmi trebuie un copil, că o să rămân singură, că ea nu o să trăiască veșnic. Mi-a mai zis că atunci când o să vreau o să fie prea târziu, că timpul trece… Și l-am cunoscut pe George și am rămas însărcinată”, și-a început Daniela Gyorfi povestea.

Dar acesta avea să treacă apoi prin drama vieții.

”Viața agitată, nopți nedormite, spectacole… Am avut unul, iar noaptea am avut frisoane. Eram însărcinată în 3-4 luni. Am ajuns la spital, doctorul mi-a zis că s-a oprit evoluția sarcinii. Asta a fost prima. Am zis, asta e, nu beau, nu fumez, nu mă droghez… Am rămas din nou însărcinată, am pierdut-o tot așa, la 3-4 luni. Medicul mi-a zis s-o las mai ușor. M-am dus la control, după ce am pierdut-o și pe a treia, pe la 4 luni. Am crezut că mor la asta. Am avut o hemoragie puternică.

”Eu am avut și depresie”

Eu am avut și depresie, de care nu mi-am dat seama. Plângeam din orice. Am făcut o mie de teste, nu aveam nimic în neregulă. Am zis că e cazul să fac testul papanicolau, am ajuns la spital, dar înainte mi s-a făcut o ecografie… Și aam aflat că sunt din nou însărcinată. Și am făcut consult de la o săptămână la alta. Doctorul mi-a zis să renunțaa la multe și am renunțat. La efort mare, fără diete… Și așa a apărut Maria. Nu m-am bucurat decât în ultima clipă”, a încheiat Daniela povestea ei.

Daniela Gyorfi s-a născut pe 12 octombrie 1968 la București, a urmat cursurile liceului George Enescu și apoi Școala Populară de Artă. În anul 1991, aceasta a avut loc prima sa apariție din cariera muzicală. Ea a participat la festivalul de la Mamaia unde a obținut premiul II la secțiunea “Interpretare”. Artista are în spate o carieră de peste 20 ani, timp în care a avut concerte atât în țară cât și în străinătate. De asemenea, a lansat de-a lungul carierei câteva albume și a avut multe melodii care au ajuns hit-uri.