Daniela Gyorfi a ajuns de nerecunoscut. Transformare totală după operațiile estetice. O recunoști? FOTO

În vârstă de 51 de ani, Daniela Gyorfi a ajuns de nerecunoscut. Artista este transformată total după operaţiile estetice. Nici nu o mai recunoşti!

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din România şi nu s-a ferit niciodată să recunoască intervenţiile estetice pe care şi le-a făcut de-a lungul timpului. Din păcate, în ultima perioadă, fanii au început să îi spună că a cam exagerat şi că nu mai seamănă cu cea de acum câţiva ani.

Artista nu a dorit să răspundă niciunuia dintre cei care au criticat-o. Mai mult, cu fiecare ocazie, Daniela a spus că pentru ea este foarte important să se simtă bine în pielea sa, indiferent de ce crede lumea.

„Nu spun că am 20 de ani, spun că mă simt foarte bine în pielea mea. De fapt, contează cum te simţi, cum te prezinţi, cum eşti tu ca om. Nu poţi fi ridicol, dar contează foarte mult şi încrederea pe care o ai. Nu pot spune că în momentul în care am împlinit 50 de ani, vai, am intrat într-o criză. După sufletul şi după mintea mea, eu mă simt de 30 de ani. Eu sunt o tipă foarte activă, mă maimuțăresc prin casă, mie îmi place să copilăresc, îmi place să am grijă de mine atât cât pot”, declara în urmă cu ceva timp Daniela.

În urmă cu doar două luni, Daniela Gyorfi a apelat din nou la serviciile medicilor esteticieni. Artista a decis atunci că este momentul să se ocupe de mâinile ei, intervenţie care costă în jur de 1.000 de euro. De asemenea, îndrăgita cântăreaţă şi-a făcut şi dantura pentru care a plătit peste 16.000 de euro.

Întrebată câte operaţii estetice are, Daniela a recunoscut că are trei intervenţii la sâni, una la nas şi îşi măreşte buzele ori de câte ori este necesar.

„Când aud asta, pe mine deja mă apucă nervii, pentru că m-am săturat să spun că nu am. Ce am avut mi-am asumat. Eu am fost prima care am spus că mi-am făcut operație la sâni. Mi-am mai făcut o operație la nas. Dacă aș fi operată, în primul rând că aș spune, pentru că nu este nimic rău ca la 50 de ani să ai grijă de tine, să te operezi. Da, mă gândesc să-mi fac nu neapărat operații, dar îmi fac un Botox. Mi-am mai făcut buzele, mi le-am mai și stricat. Mi-am făcut dantura, care n-a fost neapărat un moft, am extensii puse”, a mai povestit aceasta.