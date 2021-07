Daniel Pavel s-a sacrificat pentru concurenții de la Survivor România. Ce făcea pentru ei

Competiția Survivor România s-a terminat sâmbătă, 10 iulie, atunci când Zanni a câștigat marele premiu al concursului care s-a desfășurat în Republica Dominicană. Cum i-a ajutat Daniel Pavel pe concurenții de la Faimoși și Războinici în ultimele șase luni.

În luna ianuarie 2021, peste 40 de concurenți au intrat în cursa pentru supraviețuire și după jumătate de an în care au îndurat foame, extenuare fizică, frig, caniculă, trasee, probe solicitante și conflicte dificile, doar doi au demonstrat pot ajunge în marea finală.

Andrei Dascălu a ajuns pe propriile-i merite sportive, reușind să ia colanul de imunitate, dar Zanni a cumulat mai multe voturi din partea publicului, astfel a fost ales câștigătorul competiției din jungla dominicană.

Daniel Pavel a fost alături de Războinici și Faimoși de-a lungul celor șase luni de competiție, antrenându-se cot la cot cu ei pe trasee. De asemenea, vedeta a mărturisit ce sacrificiu a făcut pentru concurenți: Daniel Pavel prefera să nu mănânce nici el

Prezentatorul TV este ofițer de marină de profesie, lucru care l-a ajutat foarte mult în antrenamentele de pe insulă. Ajuns înapoi în țară, „domnul Dan”, așa cum a fost alintat de către concurenții de la Survivor România, a povestit cum a fost experiența concursului de la Kanal D pentru el.

„Este o călătorie chiar inițiatică, șase luni, dar de un an și patru luni de zile n-am mai fost în țară, locuiesc la Viena și atunci m-am întors cu o mie de emoții. Am surpraviețuit și eu cu ei într-adevăr, de multe ori încercam când știam că pierd recompense și că nu mănâncă, nu mâncam nici eu, adică, încercam să fiu într-un sincron cu ei. Sigur, eu am avut beneficiul comunicării, e foarte important să comunici cu cei dragi, să te validezi, ei nu au avut asta.