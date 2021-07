Zanni a spus tot adevărul despre Ana Porgras. Ce planuri avea cu ea, la Survivor România

Sâmbătă, 10 iulie, Survivor România și-a desemnat câștigătorul. Faimosul Zanni a reușit să-l învingă pe Războinicul Andrei Dascălu la numărul de voturi primite din partea publicului și a fost cel care a ridicat marele trofeu al competiției din Republica Dominicană. Zanni a spus tot adevărul despre relația lui cu Ana Porgras. Ce planuri avea cu ea, la Survivor România

La ultima probă din concurs, cei doi finaliști au avut parte de o surpriză de neuitat. Zanni și Andrei au fost întâmpinați și susținuți de foștii lor colegi de echipă, care au zburat din România până în Republica Dominicană pentru a fi alături de favoriții lor. Printre Faimoșii care s-au reîntors în Republica Dominicană s-au numărat și Cătălin Moroșanu, Roxana Nemeș, Raluca Dumitru și Ana Porgras.

Zanni a fost extrem de entuziasmat atunci când a văzut-o pe fosta gimnastă, care i-a sărit în brațe, emoționată. Pentru că toți au crezut că între cei doi foști Faimoși există ceva mai mult decât o frumoasă relație de prietenie, Zanni a spus adevărul despre legătura dintre el și Ana.

Concluzia mea, după atâtea luni petrecute acolo? Am încercat să transmit tuturor că este greu, a devenit un clişeu, dar fără mâncare, fără somn e foarte greu. Nu am plecat acolo ca să îmi fie dor de cineva, am plecat să cuceresc lumea, să câştig. Am învăţat să mă apropii de oameni. Sunt sceptic când cineva îmi spune că mă iubeşte, când îşi descarcă sufletul în faţa mea. Sebi şi Cosmin au trecut testul, mi-au demonstrat că mă iubesc.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să plec cu băieţii la studio. Le-am povestit în mare, dar am multe de zis. Trebuie să mă gândesc bine, să nu spun chestii pe care nu le-am procesat. Sunt agitat, trebuie să mă liniştesc, am dormit pentru prima oară în patru zile.

Faimoșii, Războinicii cât și telespectatorii de acasă au văzut cât de mult a suferit Zanni atunci când Ana Porgras a părăsit competiția, după ce a fost propusă spre eliminare de către Jador.

Deși fosta gimnastă a fost mereu alături de el, Zanni mărturisește că nu și-a dorit niciodată o relație amoroasă cu ea, ci a considerat-o sprijinul său în competiție. Mai mult de atât, trapperul susține că Ana Porgras l-a dezamăgit după ce a citit un anumit mesaj pe Whatsapp.

„Eu am suferit mult când a plecat Ana, mulţi m-au întrebat de ce nu stau cu ea. O să vă spun acum totul, nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să o pun pe ea într-o lumină proastă! Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, m-am împrietenit cu ea, e blândă, aveam nevoie de oameni care să îmi ofere afecţiune. Ne potriveam ca prieteni. Apoi am intrat în competitive.

Când am văzut că sunt atâţia mincinoşi eram supărat, îmi venea să mă lupt cu toţi, trebuia să mă temperez. Când a intrat ea şi ea în emisiune m-am refugiat la ea. Mă linişteam alături de ea, era conexiunea perfectă. A plecat, am ajuns în finală. A venit în Dominicană, a fost alături de mine mereu. I-am zis că o să îi arăt recunoştinţa mea, să rămânem doar noi doi, vorbim. Apoi am plecat cu ea în cameră, mi-a zis că i-a fost dor de mine.

Nu ştiam cum să îi zic Anei că nu vreau o relaţie cu ea, că nu vreau să ne iubim. O simţeam la petrecere ca nu mai era prezentă cu noi, se uită mereu pe telefon. Dar am citit un mesaj de pe WhatsApp care mi-a demonstrat că nu e ce trebuie. Nu am mai vorbit de atunci cu ea. M-a dezamăgit mult”, a declarat Zanni la emisiunea Teo Show, de pe Kanal D.