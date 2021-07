Zanni și-a mărit tariful după Survivor România! Alex Velea și Antonia au ajutat adesea tinerii soliști, aflați la început de drum, ba chiar le-au oferit gratuit cazare și masă. Mai mult, au fost părinți cu normă întreagă pentru Mario Fresh, Lino Golden și Zanni, câștigătorul concursului Survivor România 2021 (Kanal D). La debutul lor, Alex Velea dădea din coate ca să le facă intrări la concerte pentru câteva sute de euro. Iată că acum tarifele celor trei artiști aflați în topurile muzicale au crescut precum cozonacul. ”Fără 2.500 de euro, pentru un concert, nu se mai dau jos din pat!”, ne-au spus apropiații lor, pentru Impact.ro.

Alex Velea a avut fler la soliști, astfel că toți cei care i-au bătut la ușă pentru ajutor se află acum în topurile muzicale.

Mario Fresh câștigă mulți bani, este bine cotat pe piața muzicală.

”Este foarte dorit la spectacole, puștoaicele sunt înnebunite după el, are voce bună și este șarmant. El are tarife diferite – la baluri și cluburi ia 2.500 de euro, la spectacolele în aer liber ia 3.000 de euro, la evenimentele private cere 3.300 de euro, în străinătate-3.500 de euro. Pentru spectacolele din provincie, vrea 3 camere la un hotel de minimum 3 stele, pentru cei 4 artiști din trupa lui”, ne-au mai precizat aceleași surse.

Dar și Lino Golden vine puternic din urmă:

Solistul Zanni se află în centrul atenției după ce a dat lovitura la Survivor România. După 6 luni de chin în Republica Dominicană, a revenit acasă mai bogat cu peste 70.000 de euro. 50.000 de euro reprezintă marele premiu (din care va plăti taxe de 5.000 de euro), iar diferența este salariul pentru participare:

Dar aceștia nu sunt toți banii lui Zanni. Pentru fiecare săptămână de stat la Survivor, Faimosul a primit suma de 10.000 de euro. A stat 26 de săptămâni, deci încă 26.000 de euro, pe lângă cei 45.000 de euro. Are, în continuare, parte de susținerea mentorului său, Alex Velea, care a menționat că îl va găzdui pe Zanni în vilă până ce va avea propriul apartament.

Zanni sau Edmond Zannidache (23 de ani), pe numele lui din buletin, a crescut în centrele de plasament după ce a fost abandonat de părinți. Solistul a vorbit despre teribila experiență din orfelinat:

„Era ca o pușcărie. Când am ieșit, am simțit că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit că am scăpat, am evadat. Le-am dat motive să mă dea afară, pentru că eram tot timpul revoltat. Puneam mult preț pe libertate, era mai importantă decât mâncarea și un loc de dormit. Era ca o pușcărie – bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi.

Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei pe lună. Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo 2 ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”. Până să devină artist, Zanni a lucrat ca frizer și ca artist tatuator, având pe trup peste 100 de desene.