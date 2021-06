Dani Oțil s-a dat de gol. Ce cadou ieftin îi va lua Ramonei Olaru de ziua asistentei

Ramona a dezvăluit în ediția de azi a emisiunii că săptămâna viitoare, miercuri, este ziua ei de naștere. Astfel, frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo va împlini frumoasa vârstă de 33 de ani.

Ramona Olaru a ținut să-i amintească colegului ei, Dani Oțil, că urmează să vină cât de curând ziua sa de naștere și că trebuie să îi aducă un cadou. Reacția matinalului a fost una total neașteptată.

Ramona Olaru va împlini săptămâna viitoare vârsta de 33 de ani însă nu a spus cum va marca evenimentul. De menționat este că în viața privată, vedeta este singură momentan, dar, cu toate acestea a precizat că are nu mai puțin de patru inele de logodnă acasă. Dani Oțil a fost uimit să afle asta despre Ramona Olaru.

De menționat este și faptul că Ramona Olaru s-a despărțit de câteva luni bune de fostul ei iubit, Cuza, de la Noaptea Târziu. După despărțirea de acesta, vedeta locuiește singură.

Ramona Olaru este însă o prezență constantă în echipa Neatza cu Răzvan și Dani, ea fiind prezentatoarea rubricii meteo din cadrul matinalului. Aceasta nu a studiat însă televiziunea, ci are o cu totul altă profesie, studiind domeniul agriculturii și devenind un inginer agronom cu diplomă. De altfel, ea adoră tot ce ține de ferme.

”Eu pot sa iti plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe camp, ca sa nu uit de unde am plecat. Am cautat liniste. E pamant, nu am nimic. Eu vreau sa plantez porumb primavara asta si o sa vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătura”, îi spunea Ramona Olaru lui Răzvan Simion, într-o ediție trecută a emisiunii.