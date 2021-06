Ce nu a mai făcut Ramona Olaru cu un bărbat, de fapt. Răzvan Simion a rămas cu gura căscată când a aflat

Ramona Olaru a făcut dezvăluiri de senzație în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Aceasta a vorbit despre viața sa personală.

După un reportaj realizat în fața unui liceu, întrucât absolvenții clasei a XII-a susțin azi a doua probă a examenului de Bacalaureat, și anume, proba obligatorie a profilului, în cadru au apărut și niște imagini cu doi adolescenți care se îmbrățișau și se sărutau. Văzându-i, Ramona și-a exprimat dezamăgirea cu privire la propria viață sentimentală. Astfel, frumoasa blondină a spus că este supărată că nu s-a mai sărutat și nici nu s-a mai îmbrățișat cu vreun bărbat de ceva timp.

Ramona Olaru s-a despărțit de câteva luni bune de fostul ei iubit, Cuza, de la Noaptea Târziu. După despărțirea de acesta, Ramona Olaru locuiește singură. Ramona Olaru este o prezență constantă în echipa Neatza cu Răzvan și Dani, fiind prezentatoarea rubricii meteo din cadrul matinalului. Aceasta nu a studiat însă televiziunea, ci are o altă meserie. Astfel, ea a studiat domeniul agriculturii, fiind inginer agronom la bază. De altfel, aceasta adoră tot ce ține de ferme.

”Eu pot sa iti plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe camp, ca sa nu uit de unde am plecat. Am cautat liniste. E pamant, nu am nimic. Eu vreau sa plantez porumb primavara asta si o sa vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătura”, i-a spus Ramona Olaru lui Răzvan Simion, într-o ediție trecută a emisiunii.