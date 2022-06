Dani Oțil poate să aibă amantă: ‘Am primit dezlegare de la soție’. Trebuie să îndeplinească două condiții

Dani Oțil se gândește la vacanță, cum de altfel toată echipa emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. Însă matinalul are unele gânduri și întrebări mai mult sau mai puțin retorice în ce privește vacanța, „de om însurat”. „Cu cine e mai bine să pleci în vacanță, cu soția sau amanta?„ este una dintre noile sale dileme.

Dani Oțil numără un an de când are statutul de bărbat însurat. Viața i s-a schimbat radical, cu soție și copil. Însă iată că la nou statut, noi frământări și întrebări apar. Matinalul ar fi tentat, din câte se pare, să îl încerce și pe cel de bărbat însurat, dar și cu amantă, o chestiune, dezbătută, din mărturisirile sale, și în familie.

Soția matinalului s-a arătat destul de „îngăduitoare” la dorința soțului ei, dându-i „dezlegarea”. Cu două condiții, ce-i drept, pe care Dani Oțil le-a expus și în ediția de azi a emisiunii.

„Cu cine e mai bine să pleci în vacanță, cu soția sau amanta? Eu nu am amantă, dar vreau să îmi fac și eu una. Am și dezlegare de la soție, dacă are peste 65 de ani și o moștenire, atunci nu e nicio problemă”, a declarat Dani Oțil în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, stârnind hohote de râs în platou.