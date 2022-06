Dani Oțil, mesaj pentru David Popovici după victoria lui: „Te vom peria 2 săptămâni. Apoi te vom tăvăli”

Numele lui David Popovici este pe buzele tuturor românilor. Sportivul de 17 ani a devenit dublu campion mondial la natație, după ce a câștigat a doua medalie de aur la actuala ediție a campionatelor de la Budapesta. Cu această ocazie, matinalul de la Neatza, Dani Oțil, i-a transmis adolescentului un mesaj tulburător. Pe cine critică prezentatorul TV?

Colegul lui Răzvan Simion a scris un mesaj foarte dur pe rețelele sociale, în urma performanțelor uluitoare ale lui David Popovici la Campionatele Mondiale de Natație. Dani Oțil susține că înotul a revenit în atenția presei din România abia după ce rezultatele excepționale ale sportivului au uimit mass-media din străinătate.

În 2022, la competiția desfășurată în Budapesta, înotătorul David Popovici a făcut istorie la doar 17 ani, clasându-se pe primul loc atât la proba de 200 m, cât și la cea de 100 m. Vedeta Antenei 1, Dani Oțil, spune că publicul român nu știe să aprecieze cu adevărat o astfel de performanță și nici nu conștientizează semnificația răsunătoare a victoriei sportivului.

Dani Oțil a criticat condițiile groaznice în care se află bazinele de înot în țara noastră și lipsa fondurilor alocate natației și tuturor celorlalte sporturi. Din aceste motive, prezentatorul de la Neatza subliniază că dublul-campion mondial David Popovici este un fenomen nu doar pentru talentul și munca sa, ci pentru că a învins un întreg sistem care nu i-a oferit nimic.

„Scuze, David Popovici! In numele meu, al colegilor de media care si-au adus aminte abia acum ca avem si sportul intitulat înot in România. Te vom peria doua săptămâni. Apoi, daca ratezi o finala sau te accidentezi, te vom tăvăli. Dar tu ești băiat deștept. Te-am auzit la primul live de la Neatza acu un an.

Ne-ai dat pe spate la doar 16 ani. Nu semeni cu fotbaliștii majori cu care umplem grupajele de știri. Noi la Neatza am făcut prea puțin…Ne cerem scuze pt felul in care arată bazinele din România.

Ne cerem scuze pentru ca nu ți-am oferit nimic, dar acum iti cerem. Tu vei lua poate argint, cândva… Noi te vom întreba de ce nu aur… Tu vei lua bronz… Noi te vom întreba de ce nu aur. Nu ne va interesa daca te doare ceva sau daca mai suporți sa te antrenezi la ora la care alți copii de vârsta ta se întorc de la club.

O sa uitam orele tale de antrenament, munca părinților tai, etc… Ne va interesa sa ai steagul pe casca. Si sa il tragi prin apa pe ala de il pune grafica tv. Tu sa nu ne bagi in seamă. Semnează cu sponsori, câștiga bani, apari in reclame. Nu ne datorezi nimic.

Ne poți ajuta într-un singur fel: între copiii noștri mai sunt câțiva ca tine, dar pe care îi vom îneca de mici. Am mai înecat până la tine. Tu ești superman. Nu pt ca ai bătut recorduri. Pt ca ai bătut sistemul. Noi suntem 20 de milioane. Lucram de 30 de ani la un sistem care sa te încurce. Sa te bată. Ne-ai bătut. Scuze, David Popovici!”, a scris Dani Oțil pe Instagram.