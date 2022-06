Ce ritual are Ramona Olaru la Neatza. Dani Oțil a dat-o de gol: ce o vede făcând în parcare

În ediția de miercuri, 8 iunie, a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru a fost dată de gol de unul dintre moderatori. Ce face frumoasa asistentă TV zilnic în parcare? Colegul Dani Oțil a scăpat porumbelul în direct. Gestul ei poate fi copiat de foarte mulți dintrei noi, pentru o stare de bine și mai multă încredere în propriile forțe.

Ramona Olaru a intrat în atenția publicului după ce a început să facă parte din echipa matinalului de la Antena 1, alături de celebrii Răzvan Simion și Dani Oțil. În prezent, blondina se bucură de un real succes pe micile ecrane. Are și contracte de imagine, care îi măresc substanțial veniturile. Deoarece emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” este mereu live, prezentatorii trebuie să fie mereu pregătiți pentru neprevăzut și situații inedite. Ce face superba Ramona Olaru înainte de a intra în direct? Dani Oțil a dezvăluit totul.

Colegul lui Răzvan Simion i-a dat de gol ritualul zilnic. Se pare că Ramona Olaru se oprește patru minute în parcare, pentru a se admira în oglindă: „Mamă, ce misto sunt”, și-ar spune asistenta de la Neatza. Afirmatia lui Dani a plecat de la faptul că foarte mulți internauți postează pe rețelele sociale că vor sa fie cea mai bună versiune a lor.

Ramona Olaru este pe val. Are un succes răsunător în televiziune, dar nu uită de unde a plecat. Iubita lui Cătălin Cazacu a venit la oraș, unde a muncit pe brânci pentru visurile ei. Acum, vedeta de la Antena 1 are cariera pe care și-a dorit-o mereu, cu toate că începutul a fost destul de greu.

„Am mers pe principiul ce n-am avut când am fost mică să dobândesc când sunt mare. Și în continuare fac treaba asta, dar nu uit niciodată de unde am plecat. Ăsta e principiul pe care merg și cred că se vede, eu nu uit niciodată de unde am plecat. Să fiu altfel sau să mă port altfel decât sunt. M-am apucat de niște business-uri micuțe, proprii, niște combinații, ca să se știe, la care adaug puțin din popularitatea mea. Când oamenii spun că nu le place varianta mea, într-un fel, în suflet, m-a deranjat, dar am continuat să fiu aceeași, să nu schimb nimic de la mine, doar ca să plac cumva. Ca să fiu pe placul cuiva. Nu, niciodată. Am mers înainte. Dar nu spun că nu m-au durut unele lucruri”, a spus Ramona Olaru, pentru Cancan.